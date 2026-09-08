Defensa al Consumidor multó a Turin S.A. con más de $3.000.000

La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan aplicó una multa de $3.017.480,50 a Turin S.A., en el marco de una denuncia presentada por un consumidor que había contratado un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Fiat.

La sanción fue establecida mediante la Resolución N° 315-DDC-2026, correspondiente a un expediente iniciado a partir de la denuncia de Sebastián Andrés Araoz Arias contra FCA S.A. Ahorro para Fines Determinados y Turin S.A.

Según surge de la resolución, el denunciante había adquirido en septiembre de 2020 un plan de 84 cuotas, con financiación del 100% del valor del automóvil. De acuerdo con su relato, se le había informado que, mediante la entrega de un porcentaje del valor del vehículo, podía acceder a la adjudicación y que las primeras cuotas tendrían un determinado valor.

Sin embargo, el consumidor sostuvo que las condiciones finalmente no fueron las acordadas. Afirmó que las cuotas, que inicialmente le habían indicado que serían de aproximadamente $11.000, terminaron siendo de $14.000 y $21.000. También señaló que, cuando recibió la comunicación para participar de la licitación, le exigieron $120.000 para adjudicar el vehículo.

El denunciante aseguró además que, luego de resultar adjudicado, presentó la documentación solicitada junto con la de los garantes, pero comenzó un período de demoras y no logró obtener el automóvil. También manifestó que nunca le habían enviado el contrato y que no se le había informado que las garantías presentadas no eran consideradas útiles para el trámite.

Durante el procedimiento administrativo, FCA S.A. Ahorro para Fines Determinados cuestionó la competencia de Defensa al Consumidor y negó las infracciones atribuidas. Por su parte, Turin S.A. sostuvo que no había incurrido en las infracciones denunciadas y argumentó que no integraba la cadena de comercialización. Los descargos fueron rechazados por el asesor de la causa y, al no prosperar las instancias conciliatorias, se ratificaron los cargos.



Para establecer la sanción, Defensa al Consumidor tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el perjuicio denunciado por el consumidor, la posición de las empresas en el mercado, el beneficio obtenido, la gravedad de los posibles perjuicios para otros consumidores y la existencia de antecedentes de sanciones firmes contra la denunciada.

La resolución establece finalmente una multa de $3.017.480,50, equivalente a dos Canastas Básicas Total Hogar 3 publicadas por el INDEC. El monto será actualizado hasta el momento de su efectivo pago de acuerdo con el valor vigente de esa canasta.