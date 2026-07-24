La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan logra resolver ocho de cada 10 reclamos durante la gestión previa, antes de que los expedientes lleguen a una audiencia formal de conciliación. Así lo aseguró la titular del organismo, Fabiana Carrizo, quien destacó la intervención directa ante empresas, bancos y comercios.

“De 10 denuncias, hoy en día, ocho de las que entran podemos llegar a resolverlas en la gestión previa”, afirmó Carrizo a DIARIO HUARPE.

Esta etapa consiste en un primer contacto con el proveedor denunciado para intentar solucionar el conflicto sin necesidad de que intervengan formalmente abogados e instructores. Según explicó la funcionaria, los inspectores pueden presentarse en comercios, bancos o empresas para gestionar una respuesta inmediata.

Los casos vinculados con seguros o débitos indebidos, especialmente cuando afectan a adultos mayores, suelen encontrar una solución en un plazo de entre 24 y 48 horas.

“Muchos adultos mayores no utilizan canales digitales ni hacen reclamos por internet. Necesitan el contacto cara a cara y por eso recurren a la Dirección”, explicó.

Más de 4.000 denuncias en 2026

La gestión previa cobra relevancia ante el crecimiento de las presentaciones. En lo que va de 2026, Defensa al Consumidor ya superó las 4.000 denuncias recibidas durante todo 2025.

“Tenemos ya superadas las 4.000 denuncias, que es un número muy importante, y mes a mes hay cada vez más. El año pasado cerramos con 4.000 y este año ya las superamos”, sostuvo Carrizo.

La directora atribuyó parte de ese incremento a un mayor conocimiento de los derechos de los consumidores y de las herramientas disponibles para denunciar incumplimientos.

Actualmente, los bancos encabezan el listado de sectores con mayor cantidad de reclamos. Luego aparecen las empresas de medicina prepaga, los prestadores de servicios de salud e internet, los comercios y los planes de ahorro.

Capacitación para fortalecer la conciliación

Los casos que no logran resolverse durante la gestión previa avanzan hacia una audiencia de conciliación. Para fortalecer esa instancia, la Dirección puso en marcha una capacitación destinada a abogados e instructores mediante un convenio con la Universidad de Congreso.

“La instancia conciliatoria debe tener mucha mayor fuerza porque es el acercamiento entre el proveedor y el consumidor para solucionar el problema en las primeras audiencias”, señaló Carrizo.

La funcionaria explicó que Defensa al Consumidor funciona como un organismo administrativo y conciliador. Si no se alcanza un acuerdo, esa etapa se agota y el expediente puede terminar en una resolución con multa. Después, el consumidor debe acudir a la Justicia si pretende continuar con el reclamo.

Además, Carrizo aseguró que el objetivo es que ningún expediente administrativo demore más de seis meses.

“Un expediente debe terminar antes de los seis meses. Puede tener una respuesta favorable o negativa, pero el consumidor debe saber cuál fue la resolución”, afirmó.

Crearán un Registro de Infractores

La Dirección también trabaja en la creación de un Registro de Infractores que permitirá consultar qué empresas recibieron sanciones firmes por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.

Según explicó Carrizo, el listado incluirá a las firmas que no alcanzaron una conciliación y fueron multadas por el organismo. La intención es que los consumidores puedan conocer esos antecedentes antes de contratar un servicio o realizar una compra.

“Será una herramienta favorable para los consumidores porque permitirá conocer qué empresas tuvieron incumplimientos y no quisieron resolverlos mediante la conciliación”, concluyó la directora.