La Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, avanzará en la capacitación de su personal con el objetivo de fortalecer la resolución de conflictos entre consumidores y proveedores. La iniciativa se desarrollará junto a la carrera de Abogacía de la Universidad de Congreso, en el marco del convenio de cooperación firmado este año.

Tras una reunión entre la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, y la tutora de la coordinación de la carrera de Abogacía, Verónica Navarro, ambas instituciones definieron los primeros pasos para poner en marcha las acciones previstas en el acuerdo suscripto durante el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

La mediación, eje de la primera capacitación

La primera actividad será un curso de mediación destinado a los agentes que trabajan en la Dirección de Defensa al Consumidor, con el propósito de reforzar las herramientas de conciliación y mejorar la atención de los reclamos.

"La mediación es fundamental, es el pilar más fuerte de la Dirección porque es la herramienta que une a las dos partes: al proveedor y al consumidor que llega con una expectativa de conciliación", destacó Carrizo.

La capacitación buscará profundizar conocimientos y fortalecer las capacidades de los equipos encargados de intervenir en los conflictos, promoviendo soluciones consensuadas antes de llegar a instancias judiciales.

Nuevas herramientas para los consumidores

Desde el organismo adelantaron que esta será la primera de varias acciones previstas dentro del convenio de cooperación. "Vamos a empezar por la mediación y luego continuaremos con capacitaciones sobre ciberdelito. La idea es trabajar de manera conjunta para generar nuevas herramientas que beneficien a los consumidores", explicó la directora.

El acuerdo entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Universidad de Congreso apunta a consolidar un vínculo de cooperación permanente mediante actividades de formación, intercambio institucional y actualización profesional.

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan fortalecer el trabajo de Defensa al Consumidor, optimizar los procesos de conciliación y brindar respuestas más ágiles y eficientes a los sanjuaninos que recurren al organismo para resolver conflictos derivados de relaciones de consumo.