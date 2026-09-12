Defensa y Justicia se quedó con un triunfo clave por 2-0 ante Gimnasia de Mendoza y alcanzó a Vélez en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. El Halcón aprovechó el empate del Fortín frente a Newell’s y ambos quedaron con 17 puntos tras el inicio de la novena fecha.

En Florencio Varela, el conjunto dirigido por Julio Vaccari se impuso con goles de Leandro Fernández y David Barbona. El delantero abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un centro de Juan Manuel Gutiérrez que conectó de cabeza para establecer el 1-0.

Ya en el complemento, Defensa volvió a golpear. César Pérez recuperó la pelota y comandó el avance que terminó con la definición de Barbona, quien a los 12 minutos puso el 2-0 definitivo. Gimnasia tuvo una de sus oportunidades más claras sobre el cierre, pero un remate terminó contra el palo.

Con la victoria, Defensa y Justicia llegó a los 17 puntos y comparte el liderazgo con Vélez. Gimnasia de Mendoza, que llegaba como puntero, quedó con 16 unidades y cortó una racha de cuatro encuentros sin derrotas.

Vélez dejó escapar la victoria en Rosario

Antes, Vélez empató 1-1 contra Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa. El Fortín se había puesto en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo mediante Ronaldo Martínez y contó con una destacada actuación de Tomás Marchiori, quien incluso contuvo un penal ejecutado por Santiago Solari.

Cuando parecía que el conjunto de Liniers se llevaba los tres puntos, Alan Soñora convirtió de tiro libre en tiempo agregado y estableció el empate definitivo. Pese a no poder sostener la ventaja, Vélez extendió a nueve partidos su invicto en la Liga Profesional y se mantiene en lo más alto de la Zona A, ahora acompañado por Defensa y Justicia.