Defensa y Justicia venció 1-0 a Platense por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia venció 1-0 a Platense este lunes en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Héctor David Martínez convirtió el único gol del encuentro y le permitió al Halcón escalar hasta el segundo puesto de la Zona A.

El encuentro comenzó parejo y con pocas situaciones claras. Platense consiguió generar algunas aproximaciones durante la primera mitad, mientras que Defensa intentó lastimar principalmente a través de ataques rápidos.

El marcador permaneció cerrado durante buena parte del partido y recién pudo romperse a los 30 minutos del segundo tiempo.

Martínez se anticipó a su marcador dentro del área y definió de zurda hacia el segundo palo de Juan Pablo Cozzani para establecer el 1-0 a favor del conjunto de Florencio Varela.

Después de quedar en desventaja, Platense buscó la igualdad y presionó durante los minutos finales. Defensa logró resistir los intentos del Calamar y sostuvo la diferencia hasta el cierre.

En el sexto minuto de descuento, Platense además se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Pablo Ferreira. El mediocampista recibió la segunda tarjeta amarilla luego de aplaudir irónicamente al árbitro Juan Loustau.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Julio Vaccari alcanzó los 14 puntos y quedó en el segundo puesto de la Zona A, a solo una unidad de Gimnasia de Mendoza.

Para Platense significó, además, la primera derrota desde el inicio del segundo ciclo de Martín Palermo como entrenador. El Calamar quedó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la próxima fecha, Defensa y Justicia visitará a Lanús el domingo 6 de septiembre desde las 17. Platense, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra el viernes 4 a las 19.