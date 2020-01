Defensor afirma que los acusados van a declarar cuando la fiscalía reúna toda la evidencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El abogado defensor de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa adelantó que los acusados van a declarar "a la mayor brevedad posible", una vez que la fiscalía reúna toda la evidencia que "sustenta" la imputación y que cada uno va a contar lo que "vivió desde su lugar".



"La defensa espera que la fiscalía reproduzca su prueba o la mayor cantidad de elementos probatorios para que los imputados puedan prestar declaración", dijo esta tarde a Télam el letrado Hugo Tomei.



Según el abogado, hasta el momento no lo hicieron porque la "defensa está obligada a esperar que la fiscalía junte toda la evidencia en la que sustenta su acusación".



"Una vez que esto ocurra, los diez imputados van a declarar a la mayor brevedad posible. No hay contraposición de intereses entre ellos, por lo que cada uno va a contar lo que vivió desde su lugar", indicó.



Tomei aclaró que la defensa "no pidió el traslado de los imputados ni a Campana ni a ningún lado", porque "ellos tienen que estar cerca del Juzgado de Gesell para defenderse".



Y respecto al alojamiento en la cárcel de Dolores señaló: "Están transitando el proceso todos juntos en una celda común, a resguardo del jefe del penal, y del juez de Garantías por obvias razones".



"Están como pueden en un único espacio con camas, en un penal de 140 años. No están en ningún sector vip, no tienen televisor ni nada distinto", añadió.



Por último, el abogado contó que mañana están citados a declarar dos testigos más en la fiscalía de Verónica Zamboni en Villa Gesell: una joven que habló por televisión y fue convocada por la instructora judicial y un testigo espontáneo que se presentó en una sede policial y dijo que tenía información para aportar.