La pantalla de El Trece quedó envuelta en una fuerte controversia tras el lanzamiento oficial de su nueva tecnología de transmisión en 4K, un anuncio que terminó eclipsado por la llamativa ausencia de Mirtha Legrand. Mientras figuras como Moria Casán se sumaron a las críticas en redes sociales y periodistas como Agustín Rey y Pilar Smith expusieron el detrás de escena, la emisora intentó aplacar el revuelo con una justificación que generó aún más debate entre los televidentes.

Todo comenzó el miércoles previo al anuncio, cuando la señal sorprendió a su audiencia con una enigmática campaña promocional donde sus principales conductores aparecieron luciendo anteojos de sol. La estrategia visual incluyó hasta a los personajes de El Zorro con gafas oscuras, despertando todo tipo de especulaciones sobre cuál sería el verdadero motivo detrás de esta misteriosa puesta en escena en la programación.

El enigma se resolvió finalmente este jueves 26, momento en que el canal del solcito confirmó el salto técnico para comenzar a emitir sus contenidos en ultra alta definición 4K. Para acompañar este lanzamiento institucional, se difundió una producción fotográfica grupal con las estrellas más importantes de la casa, pero los usuarios notaron de inmediato que la histórica conductora no formaba parte de la imagen promocional.

Si bien actualmente se encuentra alejada de la pantalla, la diva sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la emisora televisiva. Su falta en la conducción de Las noches de Mirtha responde a un reciente problema de salud que derivó en una internación, aunque dentro del entorno del programa todavía mantienen la expectativa de que pueda regresar para encabezar la última emisión del año y despedir la temporada.

La omisión en la gráfica oficial no tardó en viralizarse y despertar indignación en las plataformas digitales, donde muchos cuestionaron el trato hacia la conductora. "En El Trece ya limpiaron a Mirtha de su publicidad. No les costaba nada ponerla", disparó el periodista Agustín Rey a través de su cuenta de X, un mensaje que Moria Casán decidió repostear añadiendo una irónica frase: "Nueva tecnología".

Frente a la creciente ola de cuestionamientos y rumores de desplante, las autoridades de la señal decidieron brindar una explicación informal sobre lo sucedido. Durante la emisión de LAM, la periodista Pilar Smith reveló la respuesta que obtuvo al consultar dentro del canal: "No está porque no hizo la foto". Esta argumentación resultó poco convincente para el público, considerando que hoy existen herramientas digitales para sumarla mediante montaje, un recurso técnico habitual en este tipo de campañas.