Una casa del barrio Las Higueritas II sufrió daños estructurales casi totales durante la madrugada de este sábado. Las brasas de un asador habrían iniciado el fuego luego de una reunión familiar. No hubo heridos ni víctimas fatales.

El incendio se registró alrededor de las 4:20 de este sábado en una vivienda ubicada en el barrio Las Higueritas II, en el departamento Ullum. Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría originado en el sector del parrillero, donde habían quedado brasas encendidas tras una reunión familiar.

Con el paso de las horas, las brasas habrían alcanzado elementos combustibles y generado un foco que rápidamente se extendió hacia otros sectores de la propiedad.

La alerta fue recibida por Bomberos Voluntarios cerca de las 4:20, luego de que vecinos advirtieran que las llamas habían avanzado considerablemente dentro del domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego había afectado gran parte de los ambientes.

La magnitud del incendio provocó importantes daños materiales. Las llamas y las altas temperaturas afectaron especialmente la estructura del techo, que quedó severamente comprometida y con riesgo de colapso. Esta situación obligó a los bomberos a trabajar con especial precaución durante las tareas de control y extinción.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, las pérdidas materiales en la vivienda fueron prácticamente totales. El fuego dañó distintos sectores de la propiedad y comprometió parte de su estructura.

No hubo heridos

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. La intervención de los equipos de emergencia permitió controlar las llamas y evitar que el incendio provocara consecuencias mayores.

Las primeras pericias apuntan a que el origen del fuego estuvo relacionado con las brasas que quedaron activas en el asador después de la reunión familiar. La investigación deberá establecer las circunstancias precisas en las que se produjo la propagación del fuego.