Anto, profesora de teatro, y Nano, expolicía con 17 años de carrera, dejaron sus trabajos y su vida en Santo Tomé, Santa Fe, para convertir un Mercedes-Benz de 1973 en su hogar y recorrer América Latina. Llevan seis meses viviendo en las rutas y llegaron a San Juan por una avería. La hospitalidad local convirtió esa parada en una estadía de diez días.

Llevan 20 años juntos y llamaron al proyecto Alamar en Coche. Sueñan con llegar hasta México.

Dejaron la rutina para vivir viajando

Durante años, Anto y Nano aprovecharon sus ahorros y días libres para conocer lugares. Pero las vacaciones duraban una semana o diez días y siempre llegaba el momento de regresar al trabajo.

“Vimos que estábamos en nuestra casa, tristes, sin proyectos y medios cansados”, declaró Nano a DIARIO HUARPE. Descubrieron en internet a personas que habían convertido sus vehículos en hogares y decidieron intentarlo.

El proyecto nació hace dos años, aunque recién hace seis meses pudieron salir. Para mantenerse, hoy realizan trabajos digitales, publican videos en YouTube, colaboran con marcas y organizan una feria itinerante cuando necesitan afrontar gastos extras.

El Moncho, una casa que no supera los 60 km/h

Eligieron un Mercedes-Benz 608D modelo 1973 porque era lo que podían pagar. Las camionetas equipadas para viajar estaban fuera de su alcance y encontraron este camión antiguo que necesitaba reparaciones.

Durante un año y medio trabajaron en la mecánica y acondicionaron el interior con cama, cocina, mesa y baño. Incorporaron un tanque de 200 litros para uso doméstico, bidones de agua potable, paneles solares y una estación de energía para usar computadoras y conexión a internet.

“El 608 te va a llevar a 60 km por hora, porque no anda más que eso, pero te va a llevar para adelante”, contó Nano. El vehículo, al que llaman El Moncho, tampoco tiene dirección hidráulica, algo que complica conducirlo en rutas de montaña.

Veinte años juntos en pocos metros cuadrados

Compartir una casa pequeña las 24 horas les impuso nuevas reglas. Deben ponerse de acuerdo para cocinar, trabajar, descansar y respetar los momentos en que alguno necesita estar solo.

“Che, hoy vos no estás de humor, bueno, me voy yo, te vas vos”, ejemplificó Nano al explicar cómo resuelven los desacuerdos.

Anto reconoció que el cambio fue desafiante porque estaba acostumbrada a organizar sus días. Ahora una avería, una invitación o un lugar que les gusta puede modificar por completo la ruta.

Una avería los hizo quedarse en San Juan

Planeaban avanzar desde La Rioja hacia el norte, pero cerca de El Chiflón otros viajeros les recomendaron conocer el Valle de la Luna. Sus seguidores colaboraron para pagar las entradas y pudieron visitar Ischigualasto.

Después recorrieron la ruta escénica y pasaron varios días en Huaco. Allí se rompió un elástico de la suspensión del lado del conductor y seguir por caminos montañosos se volvió riesgoso. Decidieron llegar a Capital para reparar El Moncho.

En el trayecto también conocieron Baldecitos y Balde del Rosario. Sin embargo, lo que más los impactó fue la recepción de los sanjuaninos, que les ofrecieron agua, lavarropas y descanso.

“En San Juan nos abrazaron, nos mimaron, nos dijeron que no nos quedemos, ya no nos sueltan”, expresó Anto. Llevaban diez días en la ciudad al momento de la entrevista y todavía no sabían cuándo partirían.

El sueño de llegar hasta México

Cuando el camión esté en condiciones, pretenden continuar por el norte argentino y luego cruzar a otros países. Saben que el itinerario dependerá de sus ingresos, las reparaciones y los encuentros que surjan.

“Ahora ya voy como la pluma. Me lleve el viento donde me tenga que llevar”, reflexionó Anto.

El sueño de llegar hasta México sigue en pie, pero ya no se imponen fechas rígidas. San Juan, un destino que ni siquiera pensaban visitar, les mostró que un imprevisto puede terminar en una de las experiencias más lindas del viaje.