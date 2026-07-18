Un motociclista dejó abandonada una moto luego de ser sorprendido mientras aparentemente intentaba ponerla en marcha mediante la conexión de cables en el interior de un barrio de Capital. El sospechoso escapó corriendo y el rodado quedó secuestrado por la Policía, que inició las actuaciones correspondientes para determinar si había sido sustraído.

El hecho ocurrió este viernes 17 de julio, alrededor de las 16:20, en inmediaciones de calle Juan Aguilar y calle 25 de Mayo, en el barrio Sutyagif. Personal de la División Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado al lugar por el operador de turno del CISEM, luego de que se informara que un hombre habría arrojado una motocicleta y se habría dado a la fuga.

Al arribar los efectivos, se entrevistaron con una joven de 26 años, domiciliada en el mismo complejo habitacional, quien relató que momentos antes observó a un hombre vestido con ropa negra intentando arrancar una motocicleta mediante la conexión de cables. La situación le resultó sospechosa, por lo que le gritó para preguntarle qué estaba haciendo.

Según el relato incorporado a las actuaciones, ante el llamado de atención, el sujeto se habría asustado, arrojó la moto al piso y escapó corriendo por calle Juan Aguilar en dirección este, desde calle 25 de Mayo. Los efectivos realizaron recorridas por la zona, aunque no lograron localizar al sospechoso.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó en el lugar una mujer que se mostró nerviosa y manifestó que la motocicleta le pertenecía. La propietaria fue identificada como Esteban Rosa Argentina, de 47 años, quien reside en uno de los monoblocks del barrio.

El rodado quedó secuestrado preventivamente. Se trata de una motocicleta marca Keller, modelo Cronos, de color rojo, dominio A097ZYO. La Policía inició las actuaciones para establecer las circunstancias en las que el vehículo fue encontrado y determinar si existió una denuncia previa por su sustracción.

Ante la situación, los efectivos mantuvieron comunicación con la base acusatoria, donde fueron atendidos por el ayudante fiscal José Quiroga. Tras ser interiorizado de lo ocurrido, el funcionario judicial impartió las directivas correspondientes y dispuso que se realizara el procedimiento de rigor.

La intervención quedó vinculada a la UFI Delitos contra la Propiedad y las actuaciones fueron remitidas a esa dependencia para continuar con la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del cabo Javier Aciar y el cabo Nahuel Gómez, numerarios de la División Comando Radioeléctrico Sur, quienes documentaron el hallazgo y procedieron al secuestro del vehículo.

La investigación continuará con el objetivo de establecer quién fue el hombre que manipuló la motocicleta y si el rodado estuvo relacionado con algún hecho delictivo.