La cantante Dana Cabrera y la banda Agapornis protagonizan un giro inesperado luego de que la artista confirmara su salida del grupo musical. El conjunto quedó sin vocalista en medio de presentaciones ya agendadas y sin certezas sobre cómo continuará su agenda artística. La intérprete decidió explicar los motivos de su partida y reveló detalles personales que hasta ahora no eran públicos.

El grupo difundió la noticia en Instagram mediante una imagen negra con letras rojas que decía: “Nos quedamos sin cantante”. En esa publicación, la banda calificó el episodio como una sorpresa y remarcó que ocurrió “con tantos shows confirmados por delante”.

A los fanáticos les solicitaron acompañamiento en este momento difícil para el proyecto musical. “Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”, señalaron. Indicaron que anunciarán novedades cuando estén resueltas, sin nombrar a Dana ni detallar las causas de su renuncia.

Tras el comunicado oficial, la cantante quiso aclarar el panorama ante las consultas que recibió sobre su desvinculación. “Corresponde que dé un poquito un contexto de esto, ya que me hablaron un par de personas preguntándome qué es lo que pasó, por qué me voy de Agapornis, qué es lo que ha sucedido. Nada, siento que terminó esta etapa”, manifestó.

La artista comentó que su futuro inmediato está vinculado a su regreso a Europa y a su profesión. “Para los que me conocen, saben que semana que viene me recibo de abogada y mi idea es volver a vivir a Milán como lo estuve haciendo años atrás. Estuve un tiempo viviendo allá. Tengo a mi pareja viviendo allá también. Tengo mis amistades y un montón de cosas hermosas allá”, expresó.

Su regreso previo a Buenos Aires había estado motivado por la convocatoria de Agapornis para sumarse a la formación. “A partir de la propuesta de Agapornis, volví a Buenos Aires. Estuve un año y medio en total acá y siento que ya es momento de que culmine esta etapa. Así que nada, por eso es que cerramos esta etapa con los chicos. Muchas cosas por decir”, afirmó.

También compartió sus sensaciones frente al cierre de este ciclo laboral y su partida de Argentina. “Nada, muchas emociones encontradas. Estoy como muy nostálgica en este momento porque se termina esta etapa. A la vez estoy muy feliz porque pasó. Me llevo pero un montón de anécdotas, amistades hermosas. Los chicos son lo más. Me llevo mucho aprendizaje con respecto al tema musical y con todo, absolutamente. Y nada, estoy muy agradecida con ellos. Estoy muy contenta de que sucedió, pero bueno, también con muchas expectativas de la etapa que se viene”, comentó.

Para cerrar, ratificó que su determinación responde al deseo de retomar su vida en Italia y avanzar con metas propias. “Estoy contenta de volver a Italia y de seguir con mis proyectos personales y con la siguiente etapa. Así que por eso es que decidimos también poner un punto acá. Y bueno, nada, eso es básicamente el resumen”, concluyó Cabrera. Mientras prepara su mudanza, Agapornis busca reorganizarse a contrarreloj para cumplir con sus fechas pactadas.