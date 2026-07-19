El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 terminó regalando un espectáculo inesperado. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en Miami, se quedó con la medalla de bronce y desató una verdadera lluvia de memes en las redes sociales.

Como suele ocurrir después de los grandes partidos, X, Instagram y Facebook se llenaron de cargadas apenas sonó el pitazo final. El contundente 4-0 con el que los ingleses se fueron al descanso fue uno de los temas más comentados, al igual que la increíble reacción francesa en el complemento, cuando llegó a ponerse a un solo gol gracias al doblete de Kylian Mbappé.

Muchos usuarios bromearon con la fragilidad defensiva de ambos equipos y calificaron al encuentro como "un partido de FIFA en modo amateur", mientras que otros ironizaron con la despedida de Didier Deschamps al frente de la selección francesa, que no pudo cerrar su ciclo con un lugar en el podio.

Mbappé también fue protagonista de las publicaciones. Aunque convirtió dos goles y alcanzó un nuevo récord goleador en los Mundiales, las redes remarcaron que su gran actuación individual no alcanzó para evitar la derrota de Les Bleus.