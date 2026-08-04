Hace más de 20 años, Myriam Ruiz descubrió la cerámica mientras estudiaba el Profesorado en Artes Visuales y nunca imaginó que esa pasión daría origen a MR Cerámica, un emprendimiento sanjuanino que hoy se destaca por la elaboración de piezas en gres, un material reconocido por su resistencia, durabilidad e impermeabilidad. La emprendedora fue la protagonista de la sección Yo Emprendo del programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes, de 16 a 17.30, por HUARPE TV (19.2 de la TDA) y también por Kick, con la conducción de Ana Paula Zabala y Alejandro López.

Durante la entrevista, Ruiz explicó que su producción cambió por completo cuando conoció el gres, un tipo de cerámica que se trabaja con una pasta especial y que se cocina a temperaturas cercanas a los 1.225º. Ese proceso permite obtener piezas mucho más resistentes, menos porosas e impermeables, ideales para el uso cotidiano.

"Descubrí este mundo nuevo del gres, me fascinó y actualmente toda mi producción es únicamente en gres", contó la emprendedora. Aunque lleva más de dos décadas dedicada a la cerámica, explicó que hace dos años decidió transformar esa pasión en un emprendimiento comercial bajo el nombre de MR Cerámica.

Aunque muchas de sus creaciones parten de moldes, aclaró que cada una atraviesa un importante proceso artesanal. Una vez desmoldadas, las piezas son trabajadas manualmente, reciben distintas terminaciones, esmaltes y, en algunos casos, técnicas decorativas como el desgrafiado, que consiste en intervenir la arcilla húmeda para crear dibujos y texturas únicas.

Algunas de las piezas artesales que realiza Myriam.

La emprendedora también procura mantenerse actualizada con las tendencias en decoración y diseño. Si bien sostiene que cada pieza conserva su identidad y su impronta artesanal, reconoce que observa los colores y estilos del momento para ofrecer productos que se adapten a los gustos actuales. "Tratamos de actualizarnos, vemos las tendencias porque son objetos de uso que tienen que gustar y combinar con las casas. Además, muchas veces trabajamos por pedido y con los colores que elige cada cliente", explicó.

El emprendimiento fue creciendo de manera gradual. Primero llegaron las ferias de artesanos, luego el Mercado Artesanal y, con el tiempo, las redes sociales se transformaron en una herramienta fundamental para mostrar sus trabajos y recibir encargos personalizados.

Sin embargo, quienes desean una vajilla completa deben tener paciencia. Ruiz explicó que cada pedido requiere un proceso de elaboración completamente artesanal y que los tiempos dependen de la cantidad y del tipo de piezas solicitadas. En promedio, una vajilla puede demandar alrededor de dos meses de trabajo, aunque muchas veces las entregas se realizan por etapas para que los clientes puedan ir recibiendo sus productos.

"Hoy mucha gente compra a través de las redes sociales y también funciona mucho el boca a boca. Nada más lindo que entrar a una casa y saber que hay algo que yo hice", expresó la emprendedora.

Actualmente, MR Cerámica también se convirtió en un proyecto familiar. Su hija ya trabaja junto a ella en el taller, asegurando la continuidad de un oficio que Myriam construyó durante más de dos décadas entre hornos, arcillas y esmaltes.

Cómo hacer un pedido

Los encargos de MR Cerámica se realizan principalmente a través de su cuenta de Instagram, donde Myriam Ruiz también comparte sus trabajos y las últimas creaciones de su taller. Quienes deseen conocer sus productos o realizar consultas pueden contactarla en @myriamruiz_ceramica o comunicarse al 264 411-8896.