Del Bono dio un paso importante hacia el campeonato al derrotar 62-33 a Sporting Estrella en el primer partido de la final del Torneo Apertura Eric Sánchez, correspondiente a la Categoría Nivel 2 del básquet sanjuanino.

El conjunto bodeguero hizo valer la localía y mostró un gran nivel colectivo para imponerse con claridad. Con una defensa sólida y una ofensiva repartida, logró sacar una amplia ventaja y quedó a un triunfo de consagrarse campeón.

Entre las figuras de Del Bono se destacaron Gerónimo Dalessio y Lahuen Méndez, ambos con 12 puntos. También tuvieron una destacada actuación Manuel Parede y Mateo Botta, con 11 unidades cada uno, mientras que Julián Pereira aportó 10 puntos.

En Sporting Estrella, el máximo anotador del encuentro fue Maximiliano Ruiz, con 18 puntos. Además, Alex Vallecillo sumó 4 unidades, mientras que Federico Mantineo, Esequiel Sánchez y Fernando Flores convirtieron 3 puntos cada uno.

La final del Torneo Apertura Eric Sánchez se disputa al mejor de tres partidos, por lo que Del Bono quedó 1-0 arriba en la serie y tendrá la primera oportunidad de definir el título en el próximo compromiso.

Así continúa la serie final

Primer partido (disputado)

Del Bono 62-33 Sporting Estrella

Cancha: Del Bono

Segundo partido

Fecha: 7 de agosto de 2026

Sporting Estrella vs. Del Bono

Cancha: Sporting Estrella

Horario: 22:00

Tercer partido (si es necesario)

Fecha: 9 de agosto de 2026

Del Bono vs. Sporting Estrella

Cancha: Del Bono

Horario: 22:00

Con la ventaja obtenida en el primer juego, Del Bono llegará al segundo encuentro con la posibilidad de cerrar la serie y quedarse con el título. Sporting Estrella, en tanto, buscará hacerse fuerte en su estadio para igualar la final y forzar un tercer y definitivo partido.