Del Bono consiguió este domingo 4 de octubre el tan esperado ascenso a la Primera División del fútbol sanjuanino, después de dos años en la segunda categoría. El Bodeguero venció 2-1 a Picón del Quinto Cuartel en el Estadio del Bicentenario y, gracias al empate entre Villa Obrera y Árbol Verde, aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol local. La alegría tuvo un condimento especial: el club logró el objetivo en el año de su centenario, luego de haber descendido en 2024.

El conjunto dirigido por Mauro Galleguillo salió a la cancha con la posibilidad de sellar el ascenso y no dejó pasar la oportunidad. Murúa abrió el marcador mediante un tiro penal, mientras que Jesús Vega convirtió el segundo tanto, que le permitió al Bodeguero encaminar una victoria fundamental para alcanzar su objetivo.

El Bodeguero regresó a la máxima categoría del fútbol sanjuanino tras dos años. (Foto: Gentileza/Línea de Tres)

La definición del campeonato también estuvo marcada por el empate entre Villa Obrera y Árbol Verde. Este último necesitaba una victoria y una derrota de Del Bono para quedarse con el primer ascenso. Sin embargo, los resultados favorecieron al Bodeguero, que terminó con 21 puntos, uno más que Árbol Verde, y aseguró su regreso a la máxima categoría.

De esta manera, el conjunto dirigido por Mauro Galleguillo se convirtió en el primer equipo en ascender a la Primera División del fútbol sanjuanino esta temporada, mientras que todavía resta definir los otros ascensos.

Tabla de la Liga Sanjuanina - B Local.

El regreso del Bodeguero también representa una revancha deportiva. En 2024, el club había perdido su lugar en la máxima categoría, por lo que debió afrontar dos temporadas en el ascenso para intentar recuperar su posición en el fútbol provincial.

Uno de los grandes protagonistas de la campaña fue el entrenador Mauro Galleguillo, quien logró consolidar un equipo que se mantuvo entre los principales candidatos durante todo el campeonato. De hecho, Del Bono perdió apenas un partido a lo largo de la temporada, una regularidad que resultó fundamental para alcanzar el ascenso.

Del Bono venció a Picón en el Bicentenario y consiguió el ascenso a Primera. (Foto: Gentileza/Línea de Tres)

El regreso a Primera también tiene un significado histórico para la institución, que celebra sus 100 años de vida. Después de atravesar el descenso en 2024, el Bodeguero pudo reconstruirse desde lo deportivo y consiguió volver a la máxima categoría en una temporada especialmente importante para sus hinchas.

Con el primer ascenso definido, ahora la atención estará puesta en los equipos que continúan en la pelea por los lugares restantes en la Primera División del fútbol sanjuanino.