Mauricio Del Cero terminó con bronca luego del empate 1-1 de Sportivo Desamparados ante Belgrano de Media Agua, por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. El entrenador del Víbora puso el foco en una decisión del asistente que, según su interpretación, terminó perjudicando a su equipo.

El DT aseguró que Desamparados había conseguido marcar un segundo gol que no fue convalidado y cuestionó la determinación tomada por la terna arbitral. "El línea se equivoca", manifestó Del Cero a Radio Santa Cecilia tras el encuentro.

La situación generó el principal enojo del entrenador, quien consideró que su equipo había hecho los méritos suficientes para quedarse con la victoria.

"El partido lo merecíamos ganar"

Más allá de la polémica, Del Cero valoró la actuación de sus dirigidos en una cancha que consideró complicada y diferente a los escenarios donde habitualmente juega Desamparados.

"Jugamos bien en una cancha difícil", sostuvo el técnico, quien remarcó que sus jugadores intentaron durante todo el partido y realizaron un esfuerzo importante para buscar los tres puntos.

Para el entrenador, el resultado no reflejó lo ocurrido dentro del campo de juego. "El partido lo merecíamos ganar e hicimos el gol", afirmó al referirse a la jugada que quedó bajo la lupa.

Una situación que ya había pasado

La molestia de Del Cero también estuvo relacionada con lo ocurrido en el encuentro anterior con Unión. El entrenador recordó que Desamparados ya había atravesado una situación similar con decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, terminaron condicionando al equipo.

En un torneo donde cada punto tiene importancia, el técnico lamentó que nuevamente una jugada polémica pudiera modificar el resultado final.

Pese a todo, Del Cero intentó rescatar el valor del punto obtenido ante Belgrano y pidió mantener la concentración para los próximos compromisos.

Desamparados sigue arriba

Con la igualdad, el Víbora quedó como líder de la Zona 6 de la Región Cuyo con dos puntos. Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua suman una unidad cada uno.

Ahora Desamparados tendrá una fecha libre y recién volverá a jugar el 20 de septiembre, cuando visite a Unión VK.

Del Cero sabe que habrá aspectos para corregir, pero destacó la actitud del plantel y aseguró que el equipo seguirá trabajando para mejorar. La bronca por el arbitraje quedó atrás y el objetivo será llegar de la mejor manera al próximo desafío.