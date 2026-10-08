El Poder Judicial de San Juan implementó distintas adaptaciones en el examen de ingreso para garantizar la participación de aspirantes con discapacidad. Las modificaciones contemplaron desde las condiciones de accesibilidad edilicia hasta cambios en las pruebas de dactilografía, los tiempos y las instrucciones.

El director de Recursos Humanos del Poder Judicial, Maximiliano Martín, explicó que el proceso comenzó con el envío de formularios a las personas que requerían alguna adaptación. Luego, se les otorgó un plazo para presentar la documentación correspondiente y acreditar su discapacidad, con el objetivo de determinar qué modificaciones necesitaba cada aspirante.

Una vez reunida esa información, se evaluaron las alternativas para adecuar las pruebas a cada situación particular.

Entre las medidas implementadas, se contemplaron condiciones de accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad. También se adaptaron las instrucciones para los aspirantes con discapacidad auditiva, con más tiempo para comprender las consignas y la colaboración de personas capacitadas en lengua de señas.

En el caso de quienes tenían dificultades motrices que podían afectar la velocidad de escritura, se redujo la cantidad de palabras exigidas en la prueba. Según explicó Martín, mientras el examen convencional contemplaba un texto de mayor extensión, en las evaluaciones adaptadas se llegó a trabajar con consignas de 65 palabras frente a las 80 previstas en otros casos.

También hubo modificaciones para las personas con discapacidad visual. Quienes tenían ceguera total recibieron el texto mediante dictado para poder escribirlo, mientras que para los aspirantes con disminución visual se amplió el tamaño de la tipografía, de 12 a 18 puntos, y se les brindó tiempo adicional para leer las instrucciones.

Las medidas buscaron que cada postulante pudiera realizar la evaluación de acuerdo con sus necesidades, sin que las barreras de accesibilidad o las dificultades asociadas a su discapacidad impidieran su participación en el concurso de ingreso al Poder Judicial.