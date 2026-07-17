La designación de Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más polémicos de su carrera, ocurrido en 2020, cuando fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina.

El juez esloveno fue arrestado en una redada contra una organización dedicada al proxenetismo, el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas. Durante el procedimiento, la policía detuvo a decenas de personas y secuestró cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y una importante suma de dinero en efectivo.

Aunque inicialmente quedó demorado junto a los demás presentes, Vinčić fue interrogado como testigo y recuperó la libertad esa misma noche. La Justicia nunca le formuló cargos y tampoco encontró pruebas que lo vincularan con la organización criminal.

Tiempo después, el árbitro explicó públicamente cómo había llegado hasta ese lugar. "Acepté una invitación para almorzar y resultó ser el mayor error de mi vida. No conocía a las personas que estaban allí", declaró al diario esloveno Večer.

La Federación Eslovena de Fútbol respaldó inmediatamente a su árbitro y sostuvo que simplemente había estado "en el lugar equivocado en el momento equivocado". El organismo tampoco inició un expediente disciplinario en su contra.

Lejos de afectar su carrera, el episodio quedó atrás rápidamente. En los años siguientes Vinčić fue designado para dirigir encuentros de máxima relevancia, incluida la final de la Europa League 2022 y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Además, en Qatar 2022 estuvo al frente del partido en el que la Selección Argentina cayó 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut mundialista. Cuatro años después, la FIFA volvió a confiar en él para uno de los compromisos más importantes de su trayectoria: la final del Mundial entre Argentina y España.