San Juan tendrá una primavera marcada por los cambios abruptos de temperatura y una alta variabilidad en las condiciones meteorológicas. El climatólogo Germán Poblete analizó el comportamiento esperado para la estación y señaló que el principal rasgo no será necesariamente una temperatura promedio más baja o más alta, sino la sucesión de períodos muy diferentes.

“Por naturaleza, la primavera es inestable, con grandes variaciones en la temperatura y en los vientos”, explicó a DIARIO HUARPE. En ese sentido, sostuvo que la característica puede observarse especialmente cuando ingresan masas de aire frío que interrumpen el ascenso natural de las temperaturas propio de esta época del año.

“Estas invasiones de aire polar o subpolar hacen que el ascenso natural que tiene la primavera sea interrumpido por procesos de este tipo”, señaló el climatólogo. Según explicó, esas irrupciones pueden generar jornadas con características invernales incluso durante una estación en la que, en términos generales, las temperaturas deberían comenzar a subir.

Para Poblete, por eso no resulta tan importante definir de antemano si la primavera será “más fresca” o “menos fresca” que otros años. “No importa tanto decir cuántos grados por encima o por debajo de la media van a ocurrir, sino marcar la variabilidad respecto de lo normal”, sostuvo.

Qué se espera con las precipitaciones

En cuanto a las lluvias, el panorama para San Juan es diferente al de otras regiones del país. Poblete indicó que la provincia tendría una primavera dentro de parámetros habituales, aunque podrían registrarse precipitaciones dispersas en distintos sectores.

“Desde el punto de vista de las precipitaciones, la primavera estaría dentro de las primaveras normales”, afirmó. Sin embargo, aclaró que eso no significa ausencia de lluvias: “No podemos descartar que haya precipitaciones dispersas en todo el territorio sanjuanino, especialmente en el este o en la parte sureste, en cercanías de San Luis”.

El climatólogo marcó una diferencia importante respecto de la situación que podría darse en otras provincias. “La anomalía fuerte de precipitaciones va a estar en la Mesopotamia”, aseguró.

Según explicó, las mayores probabilidades se concentrarían en un núcleo que abarca Misiones y se extiende hacia el sur de Brasil, Entre Ríos, Corrientes, el norte de Santa Fe y, en alguna medida, la provincia de Buenos Aires.

El efecto de las masas de aire

Poblete también explicó que el comportamiento de la primavera sanjuanina estará condicionado por el ingreso de distintas masas de aire. “Una vaguada es un valle de baja presión fría que se manifiesta desde el Atlántico y atraviesa el Cono Sur, rozando Cuyo”, detalló.

Este tipo de sistemas puede favorecer el ingreso de aire frío y generar modificaciones rápidas en las condiciones meteorológicas. Para el especialista, esa dinámica es precisamente la que permite entender por qué durante la primavera pueden sucederse jornadas con características prácticamente opuestas.

La estación comenzará oficialmente el 23 de septiembre, con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Poblete diferenció ese momento de lo que denominó “primavera climática”, vinculada al comportamiento efectivo de las condiciones atmosféricas.

Así, el escenario para San Juan no estaría definido por una única tendencia térmica, sino por una sucesión de cambios que podrían interrumpir el progresivo aumento de las temperaturas y mantener la característica más tradicional de la primavera cuyana: la inestabilidad.