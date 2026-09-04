El crecimiento del streaming modificó el escenario de los medios de comunicación, pero todavía existe una dificultad para dimensionar el fenómeno: a diferencia de la radio y la televisión, no hay un registro que permita saber cuántos canales de streaming funcionan en Argentina ni cuál es su alcance.

Ese fue el punto de partida de Radar del Streaming, el relevamiento desarrollado por el investigador Andrés Poblete, que habló con Te lo Tengo que Decir! quien comenzó a trabajar en la construcción de un mapa federal de estos proyectos para analizar sus audiencias, formatos y estrategias de financiamiento.

“La pregunta nace diciendo: ¿cuántos canales de streaming hay en Argentina? Y ahí uno dice, no sabemos, no tengo idea, no sé cómo saberlo”, explicó Poblete durante una entrevista.

Para resolver ese problema, desarrolló un sistema de programación que le permitió construir una base de datos propia e incorporar canales de distintas provincias. “Pude de alguna manera tener una base mucho más federal de los canales de streaming y no concentrarme solamente en Buenos Aires, como suele suceder”, señaló.

Un mapa que ya reúne cientos de canales

El relevamiento llegó a reunir alrededor de 300 canales, sobre los cuales se realizan mediciones periódicas de sus visualizaciones. “Decidí, más o menos, empezar a publicar estos rankings que miden las visualizaciones totales que tienen mes a mes cada uno de estos canales de streaming”, explicó el investigador.

Pero el objetivo no es solamente establecer quién tiene más reproducciones. Poblete busca conocer cómo se comporta el ecosistema y, especialmente, qué ocurre con los proyectos que nacieron fuera de Buenos Aires.

En ese análisis distingue entre los canales nativos, que nacieron directamente en las plataformas digitales, y aquellos que forman parte de medios tradicionales que ya cuentan con radio, televisión o portales digitales. “Lo que yo trato de analizar más en profundidad son los canales nativos, porque la parte económica viene de otro lado”, explicó.

La diferencia resulta relevante porque los proyectos nativos deben encontrar por sí mismos modelos de monetización que les permitan sostener su actividad.

CABA concentra más del 80%

Uno de los principales resultados del relevamiento es la concentración de las audiencias. Según Poblete, CABA reúne más del 80% de las visualizaciones del streaming argentino dentro del universo analizado.

“CABA concentra más del 80% de las visualizaciones a nivel nacional. Es decir, todo lo que se ve en el mundo del streaming principalmente viene de ahí”, afirmó. El resto se distribuye entre las distintas provincias. Por eso, una de las preguntas centrales de Radar del Streaming es qué estrategias pueden utilizar los canales del interior para crecer más allá de sus propios territorios.

“Lo que he tratado de ver es qué estrategia o de qué manera canales del resto del país hacen ese camino de tener un canal, de que sea sostenible, de que se vea, de que crezca mucho más allá de su provincia o su departamento”, sostuvo.

Shorts y contenidos locales

Las mediciones también muestran el creciente peso de los YouTube Shorts en las estadísticas de los canales. “Estos números de streaming van aumentando principalmente por los Shorts, que son los que aportan mayor cantidad de visualizaciones”, explicó Poblete.

Los fragmentos breves permiten reutilizar contenidos de programas y transmisiones y alcanzar usuarios que no necesariamente consumen los espacios completos. En cuanto a las temáticas, el investigador destacó el carácter local de buena parte de las propuestas del interior.

“La audiencia está en su provincia, está en su departamento, y esa cercanía es lo que está tratando de lograr el streaming”, señaló.

Por eso, los contenidos suelen estar vinculados con “lo que está pasando en la ciudad, en la provincia”. El deporte, particularmente el fútbol, también aparece como un segmento de fuerte crecimiento debido a la existencia de audiencias muy específicas alrededor de clubes y competencias locales.

San Juan y el caso de Huarpe TV

El relevamiento de agosto permite observar cómo se traduce este fenómeno en San Juan. Los canales provinciales incluidos en la medición acumularon 578.819 visualizaciones durante el mes.

Dentro de ese total, Huarpe TV alcanzó 264.908 reproducciones, equivalentes al 45,8% de las visualizaciones sanjuaninas relevadas, y se ubicó en el primer lugar del ranking provincial. Además, el 90,8% de las reproducciones de Huarpe TV correspondió a YouTube Shorts, lo que refleja el peso que tienen los formatos breves en la construcción de audiencia.