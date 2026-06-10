Con apenas 17 años, Agustín Melian está a punto de cumplir uno de los sueños que persigue desde que era un niño. El joven futbolista sanjuanino viajará el próximo 25 de junio a España para jugar en el club Unión Deportiva Almería donde tendrá la oportunidad de entrenarse y mostrarse en busca de un lugar dentro del competitivo fútbol europeo.

Formado en la filial sanjuanina del Club San Lorenzo, el adolescente oriundo de Chimbas dejará atrás a su familia, sus amigos y su rutina para afrontar el desafío más importante de su corta carrera deportiva, con una valija cargada de sueños. "Desde chico soñaba con jugar al fútbol profesional y hoy se me está dando una oportunidad enorme. Estoy muy feliz, pero también con muchos nervios", contó Agustín a DIARIO HUARPE.

El camino hasta aquí no fue sencillo. Hubo entrenamientos diarios, sacrificios familiares y mucho esfuerzo para sostener un objetivo que parecía lejano. Actualmente se prepara con doble y hasta triple turno para llegar de la mejor manera física y mentalmente a la prueba.

Agustín entrenando con sus compañeros de categoría. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Club Peñarol. Más tarde continuó su formación en la filial sanjuanina de San Lorenzo, donde consolidó sus condiciones deportivas y fortaleció valores como la disciplina, el compromiso y el compañerismo.

La oportunidad de viajar a España comenzó a tomar forma a fines del año pasado. En noviembre fue convocado para realizar una prueba en Buenos Aires, en Club Atlético Chacarita Juniors, experiencia que se extendió hasta abril. Allí logró destacarse y fue seleccionado para continuar su camino en Almería, donde buscará ganarse una oportunidad en el fútbol español.

El futbolista chimbero intensifica sus entrenamientos antes de partir rumbo a España.

Sin embargo, el desafío deportivo también estuvo acompañado por un importante esfuerzo económico. El pasaje aéreo rondó los $2.900.000 y la familia debió organizar distintas actividades para reunir el dinero necesario. Entre ellas, una rifa impulsada por su madre. Además, Agustín tomó una decisión difícil para cualquier adolescente: vender su PlayStation para afrontar parte de los gastos de documentación del viaje.

Sin embargo, valió la pena para cumplir sus sueños: "Quiero jugar en Barcelona y llegar a un Mundial, ya sea el de 2030 o el de 2034. No me imaginaba llegar al fútbol europeo, pero son sueños que siempre tuve. Para eso hace falta mucha disciplina, fe y humildad", aseguró.

El joven sanjuanino será uno de los representantes del talento del club sanjuanino.

La experiencia también representa un momento histórico para la filial sanjuanina de San Lorenzo. Según destacaron desde la institución, Agustín será el primer jugador surgido del club en tener una oportunidad de este tipo en Europa. "Representar al club es algo muy importante para mí. Hace tres años ni me lo imaginaba y ahora lo estoy cumpliendo. Voy a ser el primero que representarlos en Europa", expresó.

Por su parte, Maximiliano Castillo, coordinador de la institución, destacó que el caso de Agustín puede convertirse en un ejemplo para otros jóvenes futbolistas. "Para nosotros es muy importante lo que va a lograr porque es el primero de muchos chicos que esperamos proyectar, no solo hacia España, sino también hacia otros destinos donde puedan crecer y representar al club de la mejor manera", señaló.

Maximiliano junto a Agustín en las canchas del club. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Mientras cuenta los días para subir al avión, Agustín continúa entrenando con la misma intensidad que lo llevó hasta esta oportunidad. El próximo paso será en España, donde intentará transformar una prueba futbolística en el comienzo de una carrera profesional.

Dato

Para ayudar a costear su viaje a España, Agustín vendió su PlayStation y colaboró con distintas iniciativas familiares para reunir los $2.900.000 del pasaje.