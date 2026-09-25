La propuesta de Buenos Aires Ballet (B.A.B.) llegará a San Juan este domingo 27 de septiembre con una gala que reunirá fragmentos de grandes clásicos del repertorio internacional y una segunda parte dedicada a la música de Astor Piazzolla. La función será a las 20:30 en el Cine Teatro Municipal.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de la compañía y Primer Bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández, explicó que el espectáculo fue pensado para ofrecer un programa diverso, con obras conocidas por el público y coreografías creadas especialmente para Buenos Aires Ballet.

La primera parte incluirá clásicos como Coppélia, El Talismán y El Corsario, además de otras obras preparadas especialmente para la compañía. En la segunda parte, el eje estará puesto en los grandes éxitos de Piazzolla, también con coreografías creadas para B.A.B.

“Hacemos un programa diverso ya que creemos que el público así lo disfruta más, invita a todas las generaciones y se puede compartir con toda la familia”, señaló Fernández.

La compañía está integrada por bailarines del Teatro Colón y contará en esta presentación con algunas de las principales figuras de la danza argentina. Entre ellas estará Rocío Agüero, una de las figuras destacadas del Ballet del Teatro Colón, quien compartirá escenario con Fernández en dos dúos.

También participará Romina García Vázquez, quien recientemente interpretó el papel protagónico de El lago de los cisnes en el Teatro Colón. El elenco se completa con Mora Capasso, Antonio Leborans, Sofía Ramela, Leonidas Adarmes y Nicolás Scianca.

Una compañía que recorre el país

Fernández destacó además el recorrido que Buenos Aires Ballet viene realizando desde hace 15 años, con presentaciones en distintas ciudades del país y también en el extranjero.

“La respuesta del público siempre es positiva y eso nos hace estar vigentes hace 15 años”, sostuvo.

Para el director, las giras tienen además un impacto que excede lo artístico. En ese sentido, remarcó el movimiento que generan los espectáculos en las ciudades donde se presentan.

“Disfrutamos mucho de hacer estas giras, no solo nos nutre a cada uno de nosotros, también vemos el disfrute del público y lo que produce en el entorno, como el kiosco de la esquina vende más, como el restaurante de la zona se llena después de una función”, explicó.

Fernández definió ese impacto como parte de un “círculo productivo y de desarrollo” que se activa cuando un espectáculo llega a una ciudad.

La gala también refleja una de las principales motivaciones de Fernández al frente de la compañía: sostener un espacio para la danza independiente y generar oportunidades para bailarines.

“Lo más importante es sostener una compañía que permita llevar y preservar la danza independiente y compartirla”, afirmó.

El artista reconoció que desarrollar esa tarea en paralelo con su actividad como Primer Bailarín del Teatro Colón implica un desafío, pero consideró necesario mantener ese compromiso.

“Dar oportunidades en un país con la danza tan precarizada es mi necesidad y por el lugar que ocupo también siento la responsabilidad de mejorar eso”, expresó.

La Gran Gala de Ballet 2026 será el domingo 27 de septiembre a las 20:30 en el Cine Teatro Municipal de San Juan. Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.