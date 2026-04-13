Del velero a recorrer Argentina en bici: la historia de Yago Lange y Juana Viale

Desde el verano de 2023 la relación entre Juana Viale y Yago Lange ha evolucionado desde la discreción absoluta hacia una etapa de mayor apertura pública. Lo que comenzó como un flechazo durante una travesía en velero se transformó en un vínculo sólido que integra el romance con el activismo ambiental. Recientemente la conductora y el hijo del medallista olímpico Santiago Lange compartieron una nueva experiencia que los llevó a recorrer el país utilizando la bicicleta como medio de transporte y recreación.

A través de sus plataformas digitales la pareja documentó una jornada de gran exigencia física y paisajes naturales. La presentadora de Eltrece registró el trayecto en primera persona mostrando el entusiasmo que mantienen en sus desafíos conjuntos. En medio de la pedaleada la actriz bromeó con sus seguidores al escribir "100km y cantando... perdón, y contando" mientras avanzaba junto a su compañero. Las imágenes publicadas los mostraron sonrientes y en actitud cariñosa confirmando la armonía de la pareja en este estilo de vida nómada y consciente.

El trasfondo de esta unión reside en la militancia compartida por la protección de los océanos y las cuencas fluviales. Se estima que fue justamente este interés común el que facilitó el acercamiento inicial hace tres años. Actualmente ambos participan en proyectos vinculados al cuidado del planeta y asisten juntos a eventos sociales donde ya no ocultan su complicidad. Esta transición hacia un perfil más visible se dio de manera gradual permitiendo que el público fuera testigo de su conexión a través de indicios y fotos oficiales.

La travesía sobre ruedas también tuvo su faceta de recuperación deportiva según lo exhibido por el ambientalista de 38 años. Tras el extenso recorrido bajo el sol el atleta mostró los cuidados necesarios para aliviar la tensión muscular en sus piernas utilizando dispositivos específicos de masaje. Este detalle evidenció el nivel de esfuerzo que implicó la jornada de ciclismo para ambos. La pareja continúa fortaleciendo su historia de amor mediante escapadas al aire libre que combinan el deporte con una visión compartida de libertad y respeto por el entorno natural.