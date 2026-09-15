La ciclista sanjuanina Delfina Dibella, de 20 años, obtuvo la medalla de bronce para la Delegación Argentina en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La deportista consiguió el tercer puesto en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta, sobre una distancia de 36 kilómetros.

Dibella completó la prueba con un tiempo de 48:26.520, registro que le permitió ubicarse en el tercer lugar de la competencia internacional. De esta manera, la sanjuanina subió al podio y consiguió una importante presea para la representación argentina.

La sanjuanina hizo historia

La medalla obtenida por Dibella representa la primera presea conseguida por una deportista sanjuanina en los Juegos Odesur 2026. El logro marca un momento destacado para el deporte de la provincia dentro de la competencia internacional.

La ciclista de 20 años representa a la Selección Argentina en Santa Fe 2026 y logró quedarse con el tercer puesto en una de las pruebas de ciclismo de ruta. Su actuación le permitió sumar una medalla de bronce para la delegación nacional.

Bronce en la contrarreloj de 36 kilómetros

La prueba disputada por Dibella fue la contrarreloj individual de ciclismo en ruta, con un recorrido de 36 kilómetros. La sanjuanina registró 48 minutos, 26 segundos y 520 milésimas para completar el trayecto.

Ese tiempo fue suficiente para terminar en el tercer lugar y asegurarse un lugar en el podio de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La actuación representa además un reconocimiento al presente que atraviesa el ciclismo sanjuanino.

Una medalla para el deporte sanjuanino

El bronce de Dibella se convierte en la primera medalla obtenida por una deportista de San Juan en esta edición de los Juegos Odesur. El resultado destaca también el desarrollo del deporte de alto rendimiento en la provincia.

Con 20 años, la ciclista sanjuanina consiguió así una actuación destacada representando a la Selección Argentina en una competencia internacional. La medalla de bronce ya forma parte de la participación sanjuanina en los Odesur Santa Fe 2026.