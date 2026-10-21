La economista, docente y dirigente política Delfina Rossi llegó a San Juan este miércoles 21 de octubre para participar de distintas actividades vinculadas con la economía y la realidad social argentina. Durante una entrevista en el Café de la Política de HUARPE TV, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y lo relacionó con la pérdida de poder adquisitivo.

“El endeudamiento es la punta del iceberg de la pérdida de ingreso de las familias argentinas, producto de un modelo económico que no se centra en la producción y el empleo”, sostuvo Rossi.

En ese sentido, la entrevistada vinculó la situación de los hogares con las decisiones económicas del Gobierno de Javier Milei y afirmó que ya comienzan a sentirse sus consecuencias. “Empezamos a ver las consecuencias de un mal manejo de lo macroeconómico”, señaló.

Además, remarcó el lugar que ocupa la producción y el trabajo en la perspectiva del peronismo. “Para el peronismo la base está en eso”, agregó, en referencia a la importancia de un modelo económico centrado en la producción y el empleo.

Presentará su libro en la UNSJ

La visita de Rossi también incluye la presentación de su libro Conducir al Capital, en el marco de las VI Jornadas Nacionales de Investigación en Organización y Desarrollo Económico (JIOyDE 2026).

La actividad está prevista en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Las jornadas comenzaron este miércoles y se extenderán hasta el viernes 23 de octubre, con debates sobre temas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la minería y las pequeñas y medianas empresas.

Una charla abierta sobre la morosidad de las familias

A las 20.30, Rossi participará de la actividad “Morosidad de las familias, panorama y propuestas”, en la Junta Departamental del Partido Justicialista de Rawson, ubicada en República del Líbano Oeste 736, en Villa Krause.

El encuentro será abierto al público y estará centrado en la situación socioeconómica de los hogares argentinos y en posibles propuestas de acompañamiento financiero desde una perspectiva nacional y popular. La actividad es organizada por la Escuela de Formación y Conducción Política Néstor Kirchner.