Delgado acusó a Alexis Mac Allister de "mentir"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex delantero Marcelo Delgado, integrante de la secretaría técnica de Boca Juniors, trató de mentiroso a Alexis Mac Allister y sugirió que fue el propio jugador quien forzó su salida a Brighton and Hove, club de la Premier League del fútbol de Inglaterra.



"Hay que decir la verdad, no hay que mentir. A ningún jugador se le va a quitar la posibilidad de irse y además si no quiere estar en el club... Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo pero las cosas no se pudieron dar", dijo el "Chelo" en diálogo con Fox Sports.



Mac Allister, quien volvió de participar del Preolímpico con el seleccionado argentino sub 23, dijo hoy sentirse "poco valorado" en Boca, que al club "solo le interesaba la plata" y que detrás de su salida había "algo político".



"Acá no hay nada político -respondió Delgado-, esa pregunta hay que hacérsela al jugador. Acá político no hay nada. "Vino una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien".



Y siguió: "Yo estuve en un hotel con un dirigente del club inglés y me dijo que se lo querían llevar ahora. Ahí también estuvo el representante del chico, el hijo de (Gustavo) Arribas", ex titular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y vinculado a un grupo empresario inglés que habría puesto dinero por el pase.