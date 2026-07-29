El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, confirmó que el rescate y traslado de los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo en Valle Fértil comenzará a primera hora de este jueves, cuando las condiciones de luz permitan acceder nuevamente a la zona del siniestro.

El funcionario explicó que la complejidad del terreno impidió concretar el operativo durante la jornada de este miércoles y señaló que el objetivo es realizar el procedimiento "lo más rápido posible" para brindar una pronta respuesta a las familias de las víctimas.

"Estamos haciendo todas las tareas para que este traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible. Estimamos que esto se va a desarrollar en el día de mañana, apenas tengamos la luz del día para proceder lo más rápido posible con el traslado y así dar una respuesta inmediata a la familia", afirmó Delgado.

Un operativo complejo en una zona de difícil acceso

El secretario explicó que el lugar donde cayó el helicóptero presenta grandes dificultades para el acceso de los equipos de rescate.

Según detalló, los vehículos sólo pueden llegar hasta un determinado punto y desde allí el personal debe continuar a pie durante aproximadamente tres horas para alcanzar el sitio del accidente.

"Tenemos que llegar en camioneta hasta una cierta distancia y desde ahí caminar tres horas hasta el lugar. Luego hay que comenzar a trasladar los cuerpos hasta donde están los vehículos y desde allí llevarlos a la provincia de San Juan", precisó.

Delgado indicó además que el lugar permanecerá preservado para permitir el trabajo de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y de la Justicia Federal.

"Es una cuestión reglamentaria y de procedimiento penal. Queda una guardia para resguardar toda la zona hasta que llegue la Junta Nacional de Investigación y pueda realizar todas las pericias necesarias", explicó.

Sí, queda mucho mejor porque aporta un dato nuevo y relevante. Yo reemplazaría ese intertítulo por este:

"Las condiciones estaban para volar"

Consultado sobre las posibles causas del accidente, Delgado evitó realizar especulaciones y sostuvo que, de acuerdo con la información preliminar disponible, las condiciones meteorológicas eran aptas para el vuelo.

"En apariencia, las condiciones climatológicas estaban aptas para volar", afirmó el secretario, aunque aclaró que será la investigación técnica la que determine qué ocurrió durante los últimos minutos del helicóptero.

El funcionario explicó que la aeronave pertenece a una empresa privada contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y destacó que se trata de un helicóptero de incorporación reciente.

Asimismo, indicó que toda la información del vuelo, incluido el recorrido y el momento exacto en que se produjo la caída, ya se encuentra a disposición de los investigadores.

"La empresa, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y la Agencia Federal de Emergencias tienen todo el recorrido del helicóptero y también determinado el momento preciso en que precipitó", señaló.

De esa manera, la nota queda con dos ejes claros: primero el operativo de rescate y luego el mensaje de cautela de Delgado respecto de las causas del accidente, sin adelantar hipótesis.