Un importante golpe contra el patrimonio del municipio de Rawson se registró durante la madrugada del lunes, cuando delincuentes ingresaron a uno de los depósitos comunales y se llevaron una gran cantidad de herramientas, maquinaria e insumos utilizados para el mantenimiento de distintos espacios públicos.

El hecho ocurrió en el depósito ubicado junto al Centro Integrador Comunitario (CIC), en la esquina de Boulevard Sarmiento y Lemos, a pocos metros de la Motorizada N° 2 y del Parque Municipal de Rawson.

La denuncia fue presentada por uno de los encargados municipales, de apellido Roldán, ante la Comisaría 6ª de Villa Krause, donde realizó un inventario de los elementos sustraídos. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes judiciales, los delincuentes prácticamente vaciaron el depósito. Entre los objetos robados figuran herramientas de albañilería y jardinería, una desmalezadora, una carretilla, una bicicleta, una caja de herramientas, muebles, electrodomésticos, tachos de pintura y una importante cantidad de insumos de limpieza y desinfección.

Uno de los faltantes más significativos fue el de más de 100 bidones que contenían cloro, detergente, jabón y desinfectantes, productos destinados al funcionamiento de distintas dependencias municipales.

Por las características del robo y el volumen de los elementos sustraídos, los investigadores sospechan que actuó un grupo de personas y que utilizaron un vehículo de gran porte para trasladar el botín.

La pesquisa se concentra ahora en determinar cómo lograron ingresar al predio, si el lugar contaba con medidas de seguridad al momento del hecho y reunir pruebas que permitan identificar a los responsables del millonario robo.