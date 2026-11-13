Un robo afectó directamente el equipamiento educativo de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N.º 3, en Rawson. Delincuentes ingresaron al anexo del establecimiento después de forzar una ventana y sustrajeron máquinas y herramientas utilizadas por los alumnos durante sus prácticas educativas. El hecho fue descubierto el miércoles 11 de noviembre y denunciado ante la Policía.

El episodio ocurrió en el edificio ubicado sobre calle General Alvear, entre Pedro Martí y Perona Oeste, en Villa Krause. Los desconocidos accedieron a uno de los módulos y se dirigieron al aula taller, donde se encontraban los elementos destinados a las actividades de formación técnica.

Según la información policial difundida por Tiempo de San Juan, el directivo Eduardo Yáñez realizó la denuncia en la Comisaría 6.ª después de constatar los daños y el faltante de equipamiento.

La sustracción representa un perjuicio para la institución, ya que los materiales forman parte de los recursos utilizados para enseñar distintos oficios y procedimientos técnicos. Por el momento, no se informó oficialmente cuánto costará reponerlos ni si el robo obligará a modificar las clases prácticas.

Qué herramientas se llevaron de la escuela

Entre los equipos sustraídos figuran un rotomartillo, una termofusora, un cargador de metrofusión y un reflector de voltaje. Se trata de elementos que permiten realizar diferentes tareas vinculadas con instalaciones y trabajos técnicos.

Los delincuentes también se llevaron nueve buscapolos, seis cortahierros, cuatro tenazas, cuatro cintas métricas y un metro de carpintero.

La cantidad y variedad de herramientas robadas representa una pérdida importante para el aula taller, donde los estudiantes desarrollan actividades que complementan su formación teórica.

Aunque distintos medios provinciales calificaron el botín como millonario, hasta el momento no se difundió una valuación oficial del equipamiento sustraído.

Investigan cómo ingresaron los delincuentes

La principal información obtenida durante las primeras actuaciones indica que los responsables violentaron una ventana para ingresar al establecimiento.

Personal policial comenzó a relevar los rastros existentes en el edificio y las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los delincuentes e identificar a los autores.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 6.ª, que intervino tras el aviso de las autoridades escolares. No se difundieron precisiones sobre la cantidad de personas involucradas en el robo.

El impacto en las prácticas de los estudiantes

Más allá del valor económico de los objetos sustraídos, la situación afecta los recursos disponibles para la formación de los estudiantes de la EPET N.º 3.

Las herramientas robadas se utilizaban en las actividades prácticas del establecimiento, una parte fundamental de la educación técnica que permite a los alumnos adquirir conocimientos vinculados con el uso de máquinas, instalaciones y procesos de trabajo.

Por ahora, no trascendió si el Ministerio de Educación dispondrá la reposición del equipamiento ni qué medidas de seguridad adicionales se implementarán en el anexo.

Mientras continúa la investigación policial, la comunidad educativa enfrenta la pérdida de materiales necesarios para sus talleres y espera conocer cómo se recuperarán los elementos sustraídos.