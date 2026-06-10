Delincuentes fueron filmados mientras robaban un negocio de Sarmiento

Una cámara de seguridad captó el momento en que una banda de cuatro personas asaltó un comercio de neumáticos y baterías ubicado en la avenida 25 de Mayo, en Media Agua. El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de junio y fue descubierto cerca de las 07:00 por el encargado del local, quien al llegar notó que los candados de una reja habían sido cortados y uno de los vidrios frontales estaba destruido.

Los asaltantes, que actuaron con sus rostros cubiertos, aprovecharon un pequeño hueco en la parte inferior del frente para ingresar al establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron 15 baterías y diversas llantas de menor rodado. Debido a las dimensiones de la abertura generada, no lograron llevarse cubiertas de mayor tamaño ni acceder a la zona del mostrador.

Para escapar, los sospechosos cargaron el botín en una camioneta 4x4 de color gris. Este vehículo es ahora una pieza fundamental para la Policía, ya que presenta características similares a la camioneta utilizada en un robo ocurrido el seis de mayo en una sucursal de San Francisco Hogar. En aquel episodio, los delincuentes se llevaron tres equipos de sonido, un aire acondicionado y un televisor de 55 pulgadas.

De acuerdo con lo informado por el periodista Leopoldo Quiroga, las autoridades también constataron que los sujetos intentaron entrar sin éxito a otros negocios cercanos antes de concretar el robo en la gomería.

La investigación se centra actualmente en el análisis de los registros fílmicos para lograr la identificación de los responsables de estos hechos delictivos en el departamento Sarmiento.