Tres sujetos fueron aprehendidos este martes por la tarde en Rawson luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de robo agravado cometido contra un ciclista, a quien habrían atacado físicamente con el objetivo de sustraerle su bicicleta.

El procedimiento quedó registrado bajo el Legajo Nº 18/26 de Comisaría 24ª y es investigado como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. La intervención estuvo a cargo del personal del Comando Radioeléctrico Sur, con actuación de la agente Soledad Silva y el agente Franco Luna.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 de este martes 9 de junio en calle Alem, entre Juramento y Lemos. Según la información policial, la víctima, de apellido De Israel, de 24 años, fue interceptada por cuatro sujetos que se movilizaban por la zona.

De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento, los atacantes golpearon al joven con un palo en la espalda con la intención de hacerlo caer al suelo y apoderarse de su bicicleta, una Battle color naranja, rodado 29. Sin embargo, los agresores no lograron concretar el robo y escaparon rápidamente del lugar.

La situación fue advertida por efectivos policiales que entrevistaron al damnificado luego de recibir la alerta a través de la frecuencia policial. Durante esa instancia, la víctima aportó características físicas y de vestimenta de los sospechosos, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Minutos después, mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, los uniformados localizaron a varios individuos que coincidían con la descripción brindada. Los sospechosos fueron observados en calle Alem, entre Jáchal y Lemos, donde finalmente fueron interceptados.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión de Jeremías Luciano Franco, de 19 años, Román Raúl Castro, también de 19 años, y Nahuel Sebastián Sánchez, de 20 años. Los tres quedaron vinculados a la investigación judicial que se inició tras el intento de asalto.

La detención se concretó cerca de las 17:30, apenas diez minutos después del ataque denunciado por la víctima. En el lugar se presentó el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y coordinó las medidas procesales correspondientes.

Mientras avanza la investigación para determinar la participación de cada uno de los involucrados y establecer la identidad del cuarto sospechoso que logró escapar, los tres jóvenes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.