Delincuentes golpearon a una mujer y robaron una unión vecinal

Una mañana de miércoles tranquila en Santa Lucía se vio interrumpida por un hecho de violencia en la sede de la Unión Vecinal Villa Don Arturo. Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de 110 cc llegaron hasta el local de la calle Hugo Wats, ubicado entre Laspiur y Jofré, con intenciones de robo. En el interior se encontraba Molina, una mujer de 50 años que forma parte de la comisión directiva y que en ese momento estaba sola cumpliendo con sus tareas.

Los asaltantes descendieron del vehículo sin quitarse los cascos protectores para ocultar su identidad. De manera inmediata y sin entablar conversación, uno de los individuos comenzó a golpear a la mujer con sus puños para amedrentarla.

Mientras tanto, el segundo cómplice se apoderó de $70.000 en efectivo, dinero que pertenecía a la recaudación obtenida por la entidad vecinal durante sus actividades recientes.

Tras conseguir el botín, los delincuentes corrieron hacia la vereda, subieron a su moto y huyeron del lugar rápidamente. La víctima recibió asistencia y se constató que presenta lesiones de carácter leve, por lo que se encuentra fuera de peligro pese al mal momento vivido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 5ta. y la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes se encuentran analizando los registros de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones y tomando testimonios para dar con el paradero de los responsables.