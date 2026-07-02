El grupo Riders Unidos de San Juan, mayormente conocidos como deliveries o repartidores, denunció que las bajas temperaturas en San Juan provocan riesgos para los trabajadores. Ante esto, desde el sector advierten que las condiciones climáticas incrementan los riesgos de accidentes y exigen mejoras a la Municipalidad de Capital para desarrollar la actividad.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Cristian Guevara, encargado de la asociación, explicó que cada jornada representa un desafío para quienes trabajan sobre una moto. "Con el tema del frío, hubo muchos chicos que se han resbalado, se han caído por el tema de la llovizna. Entonces, más el frío que suma a nosotros, la verdad que es casi imposible andar ocho o diez horas como andamos todos los días", expuso. "Es muy complicado andar en la calle con el frío y la llovizna", agregó.

Además, el referente señaló que el grupo mantiene una serie de reclamos vinculados a la infraestructura destinada a los repartidores. "Estamos haciendo reclamos por el intermedio del municipio para ver si pueden mejorar el tema del estacionamiento. Principalmente acá en la zona de calle Mendoza y Maipú. Ya hemos hecho reclamos hace como dos meses atrás y todavía no tenemos respuesta. También tenemos otros reclamos por el Patio Alvear. Nosotros ya estamos armando para movilizarnos a la municipalidad para poder hacer el reclamo en conjunto con todos los chicos", reflejó.

Guevara indicó que Riders Unidos de San Juan reúne a alrededor de 300 repartidores de distintos puntos de la provincia y aseguró que el objetivo es trabajar junto a las autoridades. "Nosotros queremos trabajar en conjunto con la municipalidad, queremos trabajar en conjunto con la Policía, queremos trabajar en conjunto con todo lo que se tiene que hacer por entremedio de la ley. Todavía no estamos teniendo ninguna respuesta. Estamos haciendo todo lo posible de movilizarnos para poder tener algo de respuesta y poder decir que estamos trabajando en conjunto."

También habló Tomás, otro rider de Pedidos Ya, quien contó cómo impacta el invierno en la actividad diaria. "Hemos tenido más pedidos por el asunto que hay menos riders en el momento que el clima está muy brusco, entonces uno sale cuando otras personas están acostadas, porque yo también quiero estar acostada y la comodidad no me trae nada, entonces yo me levanto temprano, sé que el sufrimiento me va a traer el día de mañana su fruto."

Sobre las dificultades para trabajar, agregó: "Hay menos riders porque pasan accidentes, la calle se moja, no es el mismo agarre con las cubiertas y el frío por ahí te hace sufrir mucho. Yo también quiero quedarme, pero tengo la necesidad de salir con el frío por la cuestión de los gastos y todo lo que uno se gasta día a día."