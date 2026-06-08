La Selección de Francia no atraviesa sus días más tranquilos en la antesala de la Copa del Mundo 2026. Luego de la sorpresiva derrota por 2 a 1 frente a Costa de Marfil en el amistoso de despedida ante su público, el combinado liderado tácticamente por Didier Deschamps encendió las alarmas. Sin embargo, el verdadero cimbronazo estalló en las últimas horas tras una revelación de la prensa europea que expone cortocircuitos tácticos entre dos de las máximas figuras del plantel galo.

Según informó el prestigioso medio francés L'Equipe, el atacante Ousmane Dembelé mantuvo una charla frontal con el capitán del equipo, Kylian Mbappé, para exigirle un cambio drástico en su juego en pos del bienestar colectivo de Les Bleus.

El pedido de auxilio táctico por la banda izquierda

El futbolista del París Saint-Germain, que viene de consagrarse campeón de la Champions League, le reclamó a la estrella del Real Madrid un mayor esfuerzo y compromiso en el retroceso defensivo.

El argumento del planteo radica en que Mbappé cumple un rol puramente ofensivo y se desentiende de la marca, una situación que deja completamente descompensada a Francia a la hora de defender. El lateral izquierdo sufre en soledad tanto los embates del extremo rival como las proyecciones del defensor adversario por ese sector, transformando esa banda en una invitación al ataque para los contrincantes.

Los hinchas perdieron la paciencia y piden que sea suplente

El debate táctico se trasladó de inmediato a las calles y a las plataformas virtuales en el país europeo. A raíz de este panorama de desequilibrio, una masiva encuesta en la que participaron más de 93 mil fanáticos arrojó un resultado contundente: la mayoría votó que Mbappé debe ser suplente.

Los simpatizantes alegan que el seleccionado muestra una mejor performance colectiva sin su máxima figura en cancha, quien además viene de completar una temporada envuelta en polémicas en España y arrastra poco ritmo futbolístico debido a una reciente lesión.

Con el debut a la vuelta de la esquina, Didier Deschamps se enfrenta a un complejo dilema: mantener el peso de los apellidos y sostener la titularidad de su capitán, o escuchar el clamor popular y el pedido de sus propios dirigidos para relegarlo al banco de relevos.

El fixture de la Selección de Francia en el Grupo I