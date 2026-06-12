Martín Demichelis vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol europeo. Cuando todo indicaba que continuaría al frente del Mallorca para intentar devolver al equipo a la Primera División española, un giro inesperado cambió por completo el panorama. El entrenador argentino estaría muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de RB Leipzig, uno de los clubes más competitivos de la Bundesliga, en una operación impulsada directamente por Jürgen Klopp.

La noticia generó un fuerte impacto en España, especialmente porque apenas dos semanas atrás Demichelis había renovado su contrato con el conjunto balear hasta junio de 2028. En aquel momento, el ex defensor había transmitido un mensaje de compromiso y continuidad luego de una temporada complicada que terminó con el descenso del equipo a la Segunda División.

"Me quiero quedar aquí, soy feliz, quiero trabajar una temporada completa", había declarado a fines de mayo. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los planes pueden cambiar de manera abrupta.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de Mallorca ni de RB Leipzig, en Alemania aseguran que las negociaciones avanzan y que la llegada del argentino es una posibilidad cada vez más concreta. El principal impulsor de la operación sería Jürgen Klopp, actual director deportivo de la estructura global de Red Bull, quien considera a Demichelis como el perfil ideal para liderar el próximo proyecto deportivo del club.

Para el entrenador nacido en Justiniano Posse, Córdoba, significaría un regreso a un país que conoce a la perfección. Durante su etapa como futbolista dejó una huella imborrable en Alemania, especialmente en el Bayern Múnich, donde conquistó 11 títulos y se convirtió en uno de los referentes defensivos del equipo bávaro.

Tras su retiro, inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del Bayern y llegó a dirigir al equipo reserva. Esa experiencia fue determinante para que River Plate apostara por él en noviembre de 2022, cuando asumió la difícil tarea de suceder a Marcelo Gallardo.

Ahora, luego de su paso por el fútbol argentino y de su experiencia en España, Demichelis podría encontrar una nueva oportunidad en una de las ligas más competitivas del mundo.

RB Leipzig viene de completar una gran campaña en la Bundesliga. El conjunto alemán terminó tercero en la clasificación, únicamente por detrás de Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y aseguró su participación en la próxima edición de la UEFA Champions League.

La salida del actual entrenador, Ole Werner, abrió la puerta para buscar un reemplazante de jerarquía y, según distintas versiones, Klopp no dudó en señalar el nombre del argentino como principal candidato.

Todavía resta resolver algunos aspectos contractuales. Mallorca posee una cláusula de rescisión cercana a los tres millones de euros y ese sería el principal obstáculo para concretar el movimiento. No obstante, desde Europa aseguran que las partes mantienen conversaciones avanzadas y que existe optimismo respecto a una resolución favorable.

De concretarse la operación, Demichelis daría un paso importante en su carrera como entrenador. Pasaría de dirigir a un equipo recientemente descendido en España a comandar un club con aspiraciones internacionales y presencia asegurada en la máxima competencia europea.

Mientras tanto, en Mallorca crece la incertidumbre. Lo que parecía el inicio de un proyecto a largo plazo podría terminar abruptamente y obligar a la institución a salir nuevamente al mercado en busca de un entrenador. En Alemania, en cambio, el nombre de Demichelis gana fuerza cada día y todo indica que el regreso de "Micho" a la Bundesliga está cada vez más cerca.