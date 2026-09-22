Martín Demichelis habló sobre la actualidad de River y se refirió a la salida de Eduardo Coudet, además de respaldar a Leonardo Ponzio. El actual entrenador del RB Leipzig aseguró que mantiene un vínculo especial con el club y que sigue su presente.

“Me dolió la salida del Chacho porque soy muy amigo de él”, expresó Demichelis al referirse a Coudet. Luego destacó su respeto y admiración por Ponzio, quien actualmente conduce al equipo de manera interina.

La mirada sobre Ponzio

Demichelis valoró el comienzo del ciclo del exmediocampista y consideró que el equipo había tenido un buen arranque. También señaló que la última derrota de River fue injusta desde su perspectiva.

“No tengo dudas de que lo puede hacer”, afirmó Demichelis al hablar de Ponzio y su capacidad para conducir al Millonario. El exentrenador de River también pidió que el mundo River acompañe al actual técnico.

El conocimiento del club

El entrenador del Leipzig destacó especialmente el conocimiento que Ponzio tiene de River y de su entorno. “Conoce cada rinconcito del mundo River a la perfección”, sostuvo Demichelis.

Además, remarcó las características personales del actual entrenador interino y lo describió como una persona humilde y sencilla. Demichelis cerró su mensaje con un pedido para que todo el mundo River acompañe a Ponzio durante esta etapa.