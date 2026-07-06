Un patrullaje preventivo realizado por efectivos policiales en Rivadavia derivó en la demora de un adolescente de 16 años que transportaba tres rollos de cable de media tensión y no pudo acreditar el origen de los elementos. La Justicia de Menores dispuso que el joven fuera entregado a un familiar, mientras que los materiales quedaron secuestrados para determinar su procedencia.

El procedimiento se desarrolló cuando personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad por la zona de calles Pellegrini y Yornet. Durante el patrullaje, los efectivos observaron a un joven que trasladaba varios elementos sobre sus hombros.

Los rollos de cables quedaron en depósito judicial en Comisaría 38°.

Al advertir la presencia del móvil policial, el adolescente emprendió la fuga. Sin embargo, los uniformados iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar.

Tras la identificación, el joven manifestó tener 16 años, con domicilio en el barrio Sierras de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

Durante la requisa de los elementos que transportaba, los efectivos constataron que se trataba de tres rollos de cable de aproximadamente diez metros cada uno, aparentemente de baja tensión, confeccionados en aluminio.

Al ser consultado por la procedencia de los materiales, el menor no logró acreditar la propiedad ni presentar documentación que justificara su tenencia, por lo que los policías procedieron al secuestro preventivo de los cables.

Posteriormente, el hecho fue informado al Juzgado de Menores de Primera Nominación. El secretario Carlos Ponce dispuso que el adolescente fuera trasladado hasta su domicilio y entregado a uno de sus progenitores, conforme al protocolo vigente para menores de edad.

En cuanto a los elementos secuestrados, la autoridad judicial ordenó que fueran trasladados a la Comisaría 38ª, donde se inició el sumario N.º 15/26 por actuaciones investigativas destinadas a establecer la procedencia de los cables y determinar si guardaban relación con algún hecho delictivo denunciado en la provincia.

El acta del procedimiento fue confeccionada por el oficial subinspector Héctor Páez, de la Comisaría 38ª, mientras la investigación continúa para identificar al propietario de los materiales secuestrados y esclarecer las circunstancias en las que el adolescente llegó a tenerlos en su poder.