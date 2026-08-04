Demoraron al ex diputado Facundo Moyano tras supuesta violencia contra su pareja

El exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano y trasladado a la Comisaría 13 A, luego de protagonizar un confuso episodio en plena avenida del Libertador.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando una joven de 23 años salió corriendo desnuda desde un edificio y pidió ayuda en la calle. Según la información consignada en el parte policial, Moyano habría salido detrás de ella y fue interceptado por efectivos policiales mientras se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con el documento policial, al que tuvo acceso TN, la joven manifestó que había sido agredida por Moyano. A raíz de esa declaración, fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

El episodio generó un importante despliegue de efectivos policiales y personal del SAME sobre la avenida del Libertador, donde se desarrolló el procedimiento.

En el parte también se consignó que tanto la joven como Moyano se encontrarían “bajo efectos de estupefacientes”, una circunstancia que deberá ser establecida mediante las actuaciones y pericias correspondientes.

Un vecino de la zona relató la situación y aseguró haber observado a la joven mientras corría por la calle en busca de ayuda. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, contó en declaraciones a radio Mitre.

Tras la intervención policial, Moyano fue trasladado a la Comisaría 13 A, mientras que la joven permaneció bajo atención médica. El caso quedó sujeto a la investigación para determinar qué ocurrió dentro del edificio y establecer las responsabilidades correspondientes.