Denisse González contó cómo sigue tras una punción de médula

Denisse González volvió a hablar de su salud luego de someterse a una punción de médula y llevó tranquilidad a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano contó que el procedimiento salió bien y anunció que comenzará un reto de cuatro meses con el objetivo de recuperar hábitos y retomar paulatinamente su rutina.

La joven atraviesa desde agosto un cuadro de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una afección que provoca una disminución de las plaquetas y que ya la obligó a atravesar distintos tratamientos e internaciones.

Tras la intervención, González compartió una imagen desde la cama del hospital y agradeció el acompañamiento que recibió durante las últimas semanas. Además, celebró haber alcanzado el millón de seguidores en TikTok mientras continúa con su recuperación.

El reto de cuatro meses de Denisse González

En un video publicado en sus redes sociales, la influencer explicó que el diagnóstico alteró por completo su vida cotidiana. Según contó, pasó semanas sometiéndose a tratamientos, recibió corticoides, estuvo internada en distintas oportunidades y tuvo que interrumpir la actividad física.

Frente a ese escenario, decidió plantearse un desafío personal durante los próximos cuatro meses. El plan incluye tomar dos litros de agua diariamente, dejar de fumar y consumir alcohol, mantener una alimentación saludable y entrenar la mayor cantidad de días posible.

González aclaró que todavía no está recuperada completamente y que deberá continuar realizándose análisis médicos de manera periódica. Sin embargo, aseguró que mientras los resultados sean favorables intentará mantener sus actividades habituales.

También adelantó que abrió un canal de YouTube donde piensa documentar todo el proceso, incluidos los días buenos y aquellos en los que el tratamiento o el estado de ánimo dificulten su rutina.

Por qué tuvo que someterse a una punción de médula

La intervención se produjo después de que las plaquetas de Denisse volvieran a descender. Días atrás, la joven había contado que sus valores llegaron nuevamente a 6.000, situación por la cual los médicos decidieron internarla por tercera vez.

Una vez estabilizada y fuera de la situación de mayor riesgo, el equipo médico avanzó con una punción de médula para continuar investigando la causa de la caída sostenida de las plaquetas y definir cómo seguir con los tratamientos.

La ex Gran Hermano había explicado anteriormente que llegó a registrar valores todavía más bajos durante el comienzo de su cuadro y que los tratamientos realizados hasta el momento no consiguieron estabilizar definitivamente sus niveles.

Mientras continúa bajo seguimiento médico, González aseguró que su intención es aprender a convivir con la enfermedad sin permitir que toda su vida quede condicionada por el diagnóstico.