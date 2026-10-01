La denuncia contra Joaquín Levinton generó una fuerte repercusión en el mundo de la música y llevó a que Turf, la banda que lidera el cantante, difundiera un comunicado para fijar su postura sobre el caso.

El grupo informó que el músico se presentó ante el juzgado que interviene en la causa junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia. Además, señaló que Levinton niega los hechos que se le atribuyen.

Qué dijo Turf sobre la denuncia

La presentación judicial fue realizada por una mujer de 39 años, quien denunció al cantante por presunto abuso sexual. La investigación tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la repercusión pública del caso, Turf publicó un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que Levinton rechaza categóricamente las acusaciones y que decidió ponerse a disposición de la Justicia.

La banda también hizo referencia a una denuncia anterior que, según indicó en su comunicado, había sido presentada por la misma mujer en 2023 y posteriormente archivada, archivo que —siempre según la versión difundida por Turf— fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.

El comunicado oficial de Turf. — Instagram: @turfoficial.

La versión sobre los mensajes

Otro de los puntos centrales del comunicado está relacionado con los contactos que, según Turf, la denunciante habría mantenido con Levinton.

La banda afirmó que durante la causa anterior la mujer habría enviado mensajes al músico y que una situación similar se habría producido durante este año. Según su versión, Levinton recibió numerosos mensajes en los que ella intentaba comunicarse con él, pero no respondió ninguno.

Turf aseguró que esos mensajes serán entregados a la Justicia como parte de los elementos que presentará la defensa.

Turf no difundirá las conversaciones

A pesar de haber mencionado la existencia de esos mensajes, la banda aclaró que no hará públicas las conversaciones privadas ni brindará detalles adicionales fuera del expediente judicial.

La decisión, explicaron, responde al respeto por todas las personas involucradas y a la intención de que el caso avance dentro del ámbito de la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa y las acusaciones realizadas contra Levinton deberán ser analizadas dentro del expediente. El músico, por su parte, mantiene su negativa sobre los hechos denunciados y ya quedó formalmente a disposición del juzgado que interviene en la causa.