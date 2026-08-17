Denuncia contra Pitty la Numeróloga: “Es una persona oscura y se aprovecha"

Verónica Asad, identificada públicamente como Pitty La Numeróloga, enfrenta una demanda judicial de 120 millones de pesos por parte de su ex colaboradora Gisela Iriustia. El proceso legal se inició tras un incidente en una oficina del barrio de Palermo donde la denunciante asegura haber sido víctima de delitos graves. Ante la ausencia de la empresaria en las instancias previas, se informó que “Pitty está en rebeldía porque no se presentó a la mediación y va a juicio” próximamente para resolver el conflicto.

El relato de Iriustia detalla un presunto “modus operandi del terror” que se habría manifestado a través de una “violencia desmedida y abuso de poder” por parte de la numeróloga. Según la presentación realizada en la justicia, lo que inicialmente parecía una reunión para saldar sueldos pendientes tomó un rumbo violento. El documento judicial indica que “lo que debía ser una transacción ordinaria se convirtió en una emboscada criminal” donde la mujer habría sido retenida por sujetos que simulaban ser policías sin identificación.

La víctima explicó que su salida de la organización se produjo por malos tratos constantes. Sobre el inicio del conflicto, Iriustia manifestó que “yo me había ido del trabajo porque sufría muchas cosas, tanto de Pitty como de su mano derecha. No pagaba lo que correspondía, me fui, y un día me llama. Me hizo una emboscada” para atraerla al lugar. Una vez allí, la situación se tornó hostil inmediatamente. La denunciante recordó que “cuando me atiende me abraza y cuando cierra la puerta, sale su mano derecha filmándome, el abogado, la hermana de ella y ahí empezó a agredirme. ‘Ahora me vas a decir cuánto me robaste’, me decían” mientras era rodeada.

Iriustia también denunció que fue amenazada con ir a prisión mientras varios presentes registraban la escena con dispositivos móviles. Al respecto, señaló que la numeróloga “tiene una manera muy mala de tratar a la gente. Me juró que me iba a meter presa. Todos grabándome” durante el episodio. Tras retirarse del lugar, la mujer descubrió que su imagen estaba siendo utilizada para difamarla. La ex empleada aseguró que “después aparecieron las fotos. Decía ´difundan¨y una foto, escrachándome, con ‘chorra’” y agregó que la intención de su ex jefa “fue adefenestrarme” incluso ante su padre.

Finalmente, la denunciante sostuvo que existe una diferencia marcada entre la imagen pública de la empresaria y su comportamiento privado. Iriustia concluyó que Asad “no es lo que demuestra ser. Te muestra dos caras. Yo me llevaba bien con ella, es otra persona. Lo que me hizo es de alguien que no está bien” y la definió tajantemente al decir que “es una persona oscura”. Según el informe de Puro Show, Gisela también sentenció que la experta “se aprovecha de…” personas vulnerables. Actualmente, la joven padece depresión y estrés postraumático como consecuencia de los hechos narrados.