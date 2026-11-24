El conflicto legal entre Eugenia la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo episodio en los tribunales tras la denuncia por amenazas que la actriz radicó mediante su letrado, Agustín Rodríguez. En medio de esta fuerte disputa, trascendió que la artista requirió una medida cautelar urgente para impedir que la conductora de MasterChef Celebrity logre aproximarse tanto a su persona como a su vivienda particular.

La novedad fue revelada por Naiara Vecchio en el ciclo Los Profesionales de Siempre, espacio donde detalló los alcances del reclamo impulsado por la actriz y las pruebas que planea sumar al expediente. De acuerdo con el relato de la comunicadora, la defensa busca obtener una orden de restricción perimetral, resolución que hasta el instante actual no habría recibido luz verde por parte de las autoridades judiciales.

“La China Suárez arremete, nuevamente, contra la conductora de MasterChef Celebrity. Ella solicita urgente protección, debido a la denuncia de amenazas que ya hizo a través de su abogado, Agustín Rodríguez. Ella lo que pide es que se le de la perimetral, porque todavía no se le concedió”, afirmó la panelista al brindar los detalles de la causa.

Un punto fundamental de esta solicitud judicial radica en los límites físicos que la demandante exige imponer. Según los datos difundidos, el pedido establece que la empresaria no pueda ubicarse a menos de 300 metros del hogar de la actriz y que tampoco pueda situarse a menos de 100 metros de distancia personal. Ambas prohibiciones forman parte del recurso de resguardo que aguarda definición.

Para sustentar esta presentación, la estrategia legal incluiría recortes de televisión vinculados directamente con el escándalo. Específicamente, la parte demandante anexaría el fragmento de una emisión donde la conductora aludió a la chance de solicitar un botón antipánico. Dicho registro audiovisual funcionaría como uno de los pilares documentales para respaldar el temor manifestado en la causa.

Asimismo, el expediente sumará otro tipo de evidencias fílmicas para reconstruir los hechos ocurridos recientemente. La periodista indicó que la defensa entregará filmaciones de diversas cámaras de seguridad y registros grabados durante el cruce que ambas figuras mantuvieron en Nordelta, buscando demostrar la gravedad de aquel episodio ante el magistrado interviniente.

“Eugenia lo que quiere es que Wanda no se le acerque a menos de trescientos metros del domicilio y a menos de cien metros de ella. A su vez, va a presentar material de un programa de televisión donde Nara dice que si la China quiere, pida el botón antipánico. Por otro lado, también va a presentar pruebas de otras cámaras y grabaciones sobre como fue ese altercado”, concluyó Vecchio.