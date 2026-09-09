La denuncia apunta contra un pozo petrolero que dejó de ser utilizado pero que, pese al paso del tiempo, continúa expulsando gases y fluidos.

El lugar se convirtió en un foco de preocupación ambiental debido a las emanaciones que persisten desde la estructura. La situación despertó cuestionamientos sobre las condiciones en las que fue dejado el pozo y sobre las medidas necesarias para evitar que continúe afectando al entorno.

La contaminación bajo la lupa

El principal planteo está relacionado con el posible impacto ambiental generado por las sustancias que continúan saliendo del pozo.

La presencia de gases y fluidos representa una situación que requiere controles y estudios para determinar el alcance de la contaminación y sus consecuencias sobre el suelo, el agua y el ambiente de la zona.

La denuncia busca poner el caso en agenda y reclamar respuestas frente a una problemática que, según fue expuesto, lleva tiempo sin una solución definitiva.

El problema de los pozos abandonados

El caso también vuelve a poner en discusión qué sucede con los pozos petroleros que dejan de ser explotados y cuáles son las obligaciones que deben cumplirse para garantizar su cierre y remediación.

Un pozo abandonado no necesariamente deja de representar un riesgo. La permanencia de emanaciones puede generar impactos ambientales y exige tareas de control, sellado y monitoreo.

En Salta, la situación denunciada vuelve a plantear la necesidad de determinar quién debe hacerse cargo de las consecuencias ambientales de una instalación petrolera que continúa emanando gases y fluidos pese a encontrarse fuera de funcionamiento.

Un reclamo que espera respuestas

La denuncia busca que se investigue el estado actual del pozo y se determine el nivel de contaminación existente.

También se reclama establecer responsabilidades y definir qué medidas deberían adoptarse para evitar que las emanaciones continúen.

El caso quedó así en el centro de la preocupación ambiental en Salta, mientras se aguardan respuestas sobre el origen de los fluidos y gases, el impacto que provocan y las acciones necesarias para solucionar el problema.