La plataforma de pagos digitales Mercado Pago quedó en el centro de la polémica tras ser intimada por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), que investiga si su herramienta “Fixture 2026”, lanzada en el marco del Mundial, funciona como un sistema de apuestas sin autorización.

El eje de la controversia está puesto en la función “Torneo de amigos”, que permite a los usuarios competir entre sí mediante pronósticos deportivos. Según los reguladores, algunas dinámicas dentro de estos grupos presentan similitudes con apuestas mutuas, especialmente cuando los participantes acuerdan aportar dinero para premiar al ganador.

Desde ALEA advirtieron que este tipo de operatoria podría encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización y captación de juegos de azar sin autorización estatal. En ese sentido, remarcaron que la sugerencia de aportes de hasta 70.000 pesos por participante “desnaturaliza la gratuidad” del sistema.

La preocupación crece por la magnitud que alcanzó la plataforma. Según datos de la propia empresa, más de 2,3 millones de usuarios participaron, generando más de 60 millones de predicciones y compitiendo por premios diarios de hasta 20 millones de pesos y un premio final de 50.000 dólares.

Desde Mercado Pago defendieron la iniciativa y aseguraron que se trata de una propuesta recreativa. Sostuvieron que no administran ni retienen dinero de los participantes y que los pagos entre usuarios son voluntarios, sin comisiones para la empresa.

Además, argumentaron que el acceso a los premios principales depende de responder preguntas de cultura general, lo que —según su postura— lo convierte en un concurso basado en habilidades y no exclusivamente en el azar.

Sin embargo, los organismos de control advierten que el beneficio para la empresa podría ser indirecto, a partir del aumento en el volumen de transacciones y la permanencia de fondos dentro de su ecosistema financiero digital.

Otro de los puntos en análisis es el posible impacto en la prevención de la ludopatía juvenil. Aunque la compañía asegura que los menores están excluidos, los reguladores alertan sobre el efecto que este tipo de dinámicas puede generar en adolescentes.

Mientras avanza la evaluación legal, el caso reabre el debate sobre los límites entre concursos promocionales, juegos de pronósticos y apuestas reguladas en un contexto de fuerte expansión de las plataformas digitales vinculadas al deporte.