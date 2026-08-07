Un trabajador municipal de 25 de Mayo habría quedado al borde de caer desde las alturas luego de que la hidroelevadora en la que realizaba tareas sufriera una falla. El episodio fue denunciado públicamente por la dirigente Daniela Berenguer, quien difundió imágenes del hecho y cuestionó las condiciones de seguridad en las que, según afirmó, se desempeñan los obreros municipales.

De acuerdo con el relato de Berenguer, el operario se encontraba trabajando en altura cuando el balde de la hidroelevadora habría sufrido un desperfecto. La falla habría provocado que el trabajador quedara suspendido en una situación de extremo peligro, con riesgo de caer desde varios metros de altura.

La dirigente sostuvo que el episodio pudo haber terminado en una tragedia y puso el foco en la falta de elementos de protección que, según denunció, presentaba el trabajador al momento de realizar la tarea.

Denuncian que no tenía arnés ni elementos de seguridad

Berenguer aseguró que el operario no contaba con arnés para realizar el trabajo en altura y señaló además presuntas deficiencias en otros elementos de protección utilizados por los empleados municipales.

En su publicación, la dirigente afirmó que esta situación no sería un hecho aislado y cuestionó que algunos trabajadores desempeñen sus funciones sin guantes, calzado correspondiente, indumentaria adecuada y otros elementos de seguridad.

“Cuando veo estas imágenes digo que no puede estar pasando lo mismo. Veo a los obreros municipales sin guantes, sin el calzado correspondiente, sin la indumentaria adecuada y sin los elementos de seguridad”, expresó.

Recordaron la muerte de un trabajador municipal

La denuncia también volvió a poner sobre la mesa un antecedente ocurrido tiempo atrás en 25 de Mayo, cuando un empleado municipal murió en un accidente laboral.

Berenguer recordó aquel episodio y sostuvo que la tragedia debería haber generado mayores controles y medidas preventivas para evitar que los trabajadores queden expuestos a situaciones de riesgo.

En ese sentido, planteó que la falla de la hidroelevadora y el riesgo de caída que habría sufrido el operario representan una situación que requiere atención y controles sobre las condiciones de trabajo.

Reclaman medidas para evitar otro accidente

La dirigente manifestó su preocupación por lo ocurrido y reclamó que el municipio garantice las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores, especialmente en tareas que implican trabajos en altura y el uso de maquinaria.

Además, advirtió que si las condiciones denunciadas no se modifican, promoverá las denuncias correspondientes ante los organismos competentes.

Hasta el momento, la Municipalidad de 25 de Mayo no emitió una respuesta oficial sobre el episodio ni sobre las imágenes difundidas por Berenguer.

La denuncia generó preocupación entre vecinos del departamento y volvió a poner el foco en la seguridad de los empleados municipales. El punto central del reclamo es el riesgo al que habría quedado expuesto el trabajador: una falla en la maquinaria pudo provocar que cayera desde las alturas mientras cumplía con sus tareas.