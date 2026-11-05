Denunciaron a Andy Kusnetzoff por estar metido en una red de estafas

El conductor Andy Kusnetzoff atraviesa semanas sumamente complicadas tras quedar salpicado por severos cuestionamientos públicos y sumar un grave conflicto judicial. En esta oportunidad, el presentador fue demandado por presunta estafa tras impulsar un proyecto audiovisual con Hernán Casciari, Dalma Maradona, Marina Calabró y Nahuel Saá involucrados en el marco mediático.

La complicación legal para Andy Kusnetzoff se desató al manifestar que el documental audiovisual proyectado junto a la empresa Orsai saldría al aire sin dicha productora. Sin embargo, Dalma Maradona confirmó que la familia del exfutbolista no otorgó las autorizaciones correspondientes, motivando el accionar legal por parte de los inversores.

La periodista Marina Calabró detalló al aire que la presentación exige respuestas al conductor por no respetar las fechas pactadas para el lanzamiento fijado comercialmente. La comunicadora explicó al respecto "habla de un método poco trasparente de recaudación, de presunta estafa y administración fraudulenta" según cita el texto del documento penal.

Frente a estas acusaciones, Andy Kusnetzoff intentó desligarse argumentando que posee material exclusivo de reportajes propios y que no pretende generar disputas internas. Por su parte, Nahuel Saá dialogó con los damnificados del financiamiento colectivo quienes manifestaron indignación ante el ofrecimiento de recibir la entrega en formato digital hogareño.