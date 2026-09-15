Denunciaron a Marixa Balli por explotación laboral y crece el escándalo

Una exempleada de Xurama expuso en redes sociales y medios de comunicación a la empresaria Marixa Balli, a quien acusó de despedirla y no abonar la indemnización correspondiente. El conflicto salió a la luz luego de que la panelista anunciara el cierre de su famoso local de zapatos debido a la coyuntura económica y informara su cambio de rubro hacia la decoración.

Celeste Rodríguez detalló la situación al comunicarse con Yanina Latorre y en el programa SQP. La denunciante explicó que comenzó sus tareas en el puesto de La Salada y continuó en La Gran Dulce, cumpliendo jornadas de lunes a lunes y de hasta 10 horas durante los fines de semana. Posteriormente, el despido se produjo al concretarse la mudanza del comercio hacia la zona de Flores.

En sus declaraciones, Celeste Rodríguez relató la modalidad de su desvinculación. "Trabajé con Marixa por cinco años. Me echó por una llamada telefónica. Siempre me tuvo en negro, cuando era mi último día de trabajo, le pregunté si me correspondía algo y ella me dijo que no", aseguró la denunciante. Asimismo, la excompañera de tareas indicó que existió una instancia de mediación legal pero no lograron alcanzar un arreglo entre las partes.

Respecto al monto ofrecido en la negociación, la exempleada manifestó su disconformidad con la cifra. "Me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo. Ahora, echó a mi mamá, pero es mucho peor porque trabajó con ella 12 años, le faltó limpiarle el c..., con eso te digo todo", agregó la denunciante. Según sostuvo Rodríguez, la propietaria pretendía aplicar la misma propuesta económica con su madre amparándose en que figuró un solo año registrada en blanco, propuesta que decidieron no aceptar. Mientras el tema continúa en la justicia, la hermana de la denunciante permanece trabajando con la mediática.

Por su parte, la versión de Marixa Balli sobre el cese de las actividades comerciales se escuchó previamente en el ciclo Nadie dice Nada de LUZU. En esa emisión, la figura del espectáculo aseguró que las trabajadoras se "autodespidieron" porque "no entendieron" el preaviso de un mes otorgado. Ante esas afirmaciones, la denunciante insistió sobre el rol de su familiar y remarcó que a su madre la tenía de acá para allá y que no era solo su vendedora.

Finalmente, Marixa Balli respondió a las acusaciones en SQP. "Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera", lanzó la panelista. "Cuando uno tiene locales y sos público, pueden pasar muchas cosas. A la gente lo único que le interesa es el dinero y lo comparto, me parece muy bien, pero hay actitudes y actitudes", continuó la empresaria.

Para concluir, se distanció de las responsabilidades directas al señalar que no estaba hablando de ese caso en particular, que le tendría que consultar a su abogado porque es el que se encarga, y manifestó que lo importante es que se pruebe, que ya nada le sorprende, que tiene la conciencia tranquila de lo que hace y que cuenta con el derecho de cerrar un local si la situación no da.