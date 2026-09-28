Denunciaron a un galán de Floricienta por amenazar y hostigar a sus vecinas

Un tenso momento rodea la vida de Esteban Pérez luego de que trascendiera una presentación en la Justicia que lo involucra directamente. La situación salió a la luz pública durante la emisión de LAM en América, donde detallaron los pormenores de un enfrentamiento acontecido en el inmueble donde reside el artista.

El episodio se desencadenó a partir de un reclamo por molestias sonoras. Según lo relatado en el ciclo televisivo, el intérprete habría acudido al departamento de sus vecinas de forma intempestiva para golpear el acceso a la vivienda, hecho que motivó la intervención inmediata del personal policial. Fuentes cercanas al lugar señalaron que no se trataría de un hecho aislado con otras inquilinas.

"Él bajó a tocarle la puerta de manera muy violenta y le pegaba patadas a la puerta. Lo que sucede es que en el edificio todos dicen que de la nada él se la agarra con las mujeres que viven solas y que no le gusta que haya mujeres solas en el edificio. Después él hostiga y amenaza a las vecinas diciéndoles que hacen ruidos molestos", detallaron al aire sobre la conducta expuesta. Tras este episodio, el artista descendió a la planta baja para notificar al encargado.

Frente a la repercusión de la acusación, el propio Esteban Pérez ofreció su postura respecto a la contraparte. "Entiendo que es una mujer muy problemática. Tenía problemas con todo el edificio. Es una sola persona. No son varias. Ha tenido varios problemas con los vecinos e incluso con la administración", sostuvo el actor al referirse a la denunciante.

Asimismo, al ser contactado telefónicamente por los integrantes de la producción periodística para profundizar sobre la acción legal impulsada, el artista manifestó desconocimiento sobre los trámites formales. " ¿Una denuncia? No. No lo sé. No me llegó nada. Me estoy enterando por vos", declaró durante el diálogo.

En ese mismo descargo, el protagonista argumentó la existencia de roces previos entre ambos dentro del consorcio, incluyendo destrozos en rodados. "Yo no sé si es un problema mental o qué, por eso no quiero seguir hablando del tema para no sumar más problemas", concluyó el artista para intentar cerrar el asunto.