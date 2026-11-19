Una grave denuncia por presunto abuso sexual contra una nena de 11 años mantiene en vilo a la comunidad de Rawson y moviliza a la Justicia de San Juan. La identidad del hombre señalado como sospechoso permanece bajo estricta reserva judicial, mientras que los datos de la víctima y su familia se protegen legalmente para resguardar su integridad durante todo el proceso investigativo.

El caso tomó estado público luego de que la menor relatara en su vivienda las situaciones traumáticas que habría atravesado junto al padrastro de unas amiguitas suyas, quien vive en el mismo vecindario. Según difundió el medio Telesol, la niña detalló que el sujeto le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas en reiteradas oportunidades.

Además de las agresiones físicas denunciadas, la víctima indicó que el hombre le exhibió material audiovisual de contenido sexual explícito mientras él mismo se masturbaba frente a ella. La menor advirtió ante su entorno familiar que estos comportamientos no representaron un hecho aislado, sino que ya había sufrido episodios similares en ocasiones anteriores.

Frente a la gravedad del testimonio infantil, tomó intervención inmediata la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI, organismo que inició las medidas judiciales correspondientes para reconstruir la cronología de los hechos. Los investigadores buscan determinar con exactitud cuándo ocurrieron los ataques y comprobar la existencia de otros antecedentes previos bajo la misma modalidad.

La noticia generó una fuerte indignación entre los residentes de la zona de Rawson apenas se conocieron los detalles del relato de la niña. En medio de la conmoción barrial, familiares de la menor junto a varios vecinos interceptaron al presunto agresor y lo golpearon físicamente como repudio ante los hechos denunciados.

A pesar de los incidentes registrados en el vecindario, el expediente judicial mantiene su foco principal en el esclarecimiento de los presuntos delitos cometidos contra la integridad de la menor. Actualmente, la causa sigue en plena etapa de investigación y el hombre denunciado se encuentra licenciado de sus funciones habituales mientras avanza la recolección de pruebas.

Desde el ámbito judicial aclararon que la denuncia está caratulada en torno a presuntos tocamientos y exhibición de material sexual a una menor, descartando la figura de violación. La calificación legal definitiva y las posibles responsabilidades penales del acusado dependerán exclusivamente de las evidencias que logre reunir la fiscalía interviniente en las próximas jornadas.