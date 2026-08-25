Una familia de El Maitén, Chubut, denunció a una docente y a la directora de la Escuela Especial N° 530 por un presunto episodio de maltrato contra una nena de 7 años con síndrome de Down. Según la presentación realizada por la madre, la maestra habría escupido a la menor dentro del establecimiento como una supuesta forma de lograr que dejara de tener ese comportamiento.

El hecho habría ocurrido el 12 de agosto, mientras la niña se encontraba en la institución. La denuncia fue radicada seis días después, el 18 de agosto, en la Comisaría de la Mujer de El Maitén.

De acuerdo con el relato incorporado a la presentación policial, la familia tomó conocimiento de lo ocurrido a partir del aviso de otra docente. Esta persona le habría contado a la madre que una integrante del personal de la escuela había visto a la maestra escupir a la niña.

La denuncia también hace referencia a una conversación que habría existido entre una docente y la directora del establecimiento. Según el relato de la familia, en ese intercambio se habría mencionado que la niña tenía el hábito de escupir y que las maestras “hacían lo mismo para que dejara de hacerlo”.

La afirmación forma parte de la denuncia y deberá ser corroborada durante la investigación. La presentación policial no determina responsabilidades ni establece los hechos como probados.

La familia pidió medidas de protección

Después de conocer el presunto episodio, los padres acudieron a Supervisión Escolar, en la zona de Las Golondrinas, donde reclamaron garantías para que su hija pueda continuar asistiendo a clases en condiciones seguras.

La familia también solicitó la intervención del Ministerio de Educación de Chubut para determinar qué ocurrió dentro de la escuela y establecer las eventuales responsabilidades.

Como parte de la presentación, la madre informó que aportó tres fotografías tomadas el mismo 12 de agosto. Según explicó, en las imágenes se observaría un mechón del cabello de la niña con una sustancia que describió como “flema seca”. El material deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas durante la investigación.

Además, los padres solicitaron una prohibición de acercamiento y contacto tanto hacia la niña como hacia ellos, respecto de las personas denunciadas.

El principal reclamo de la familia es que la menor pueda continuar con su escolaridad, pero en un ámbito seguro y respetuoso, mientras avanza la investigación sobre el presunto episodio ocurrido dentro de la institución educativa.